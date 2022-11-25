https://sputniknews.com.tr/20221125/foxconn-cindeki-iphone-fabrikasinda-iscilerle-yasanan-sorun-nedeniyle-ozur-diledi-1063819654.html
Foxconn, Çin'deki iPhone fabrikasında işçilerle yaşanan sorun nedeniyle özür diledi
Foxconn, Çin'deki iPhone fabrikasında işçilerle yaşanan sorun nedeniyle özür diledi
Tayvanlı imalat şirketi Foxconn, Çin'in Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrinde iPhone fabrikasında çalışan işçilerin prim ödemelerinin ötelenmesi nedeniyle... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T03:38+0300
2022-11-25T03:38+0300
2022-11-25T03:38+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
iphone
tayvan
işçi
özür
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Foxconn'dan yapılan açıklamada yeni işe alınan işçilerin prim ödemelerinin 'teknik bir hatadan dolayı' yanlış hesaplandığını, 'çalışanların endişelerinin giderileceği, makul taleplerinin yerine getirileceği' belirtildi.Açıklamada, "Bilgisayar sistemindeki girdi hatasından ötürü özür diliyoruz. Ödemeler anlaşmalara ve işe alım duyurularına uygun olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.Taşeron üreticinin hesabına çalıştığı ABD'li teknoloji şirketi Apple da Cıngcou'daki üretim tesisinde olanları yerinde takip ettiklerini, çalışanların endişelerinin giderilmesini sağlamak için Foxconn ile yakın temasta olduklarını bildirdi.İşçilerden protestoApple'ın akıllı telefonları iPhone'ların üretildiği dünyadaki en büyük tesislerden olan fabrikada Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 'kapalı devre' çalışan işçiler, karantina koşullarını ve vadedilen ödemelerin yapılmamasını protesto etmişti.Sosyal medyada yayılan videolarda protestolar sırasında işçiler ile koruyucu kıyafetler giyen sağlık görevlileri ve polisler arasında arbede yaşandığı görülmüştü.Yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren, 'kapalı devre' üretime geçilmiş, fabrikayı şehirden yalıtmak üzere etrafı metal bariyerlerle kapatılmıştı.Tesisteki karantina koşullarının yol açtığı zorluklar ve aksaklıklar nedeniyle binlerce işçi fabrikadan ayrılmış, salgın nedeniyle şehirler arası otobüs seferlerinin yapılmadığı şehirde, uzak köylerdeki ve kasabalardaki evlerine bavullarıyla kara yolundan yürüyerek gitmeye çalışan işçilerin görüntüleri medyaya yansımıştı.Taşeron üretici Foxconn'un, açığı kapatmak üzere işçilere daha fazla maaş ve prim teklif ettiği, ayrıca 100 bin ilave işçi istihdam etmek üzere girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.Fabrikada yaşanan sıkıntı nedeniyle üretimin yüzde 30 azaldığı, bunun, yıl başına kadar raflarda yerini alması beklenen yeni nesil telefonların teslimatını geciktireceği kaydedilmişti.Foxconn, dünyadaki toplam iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 70'ni karşılıyor.Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/cinde-kovid-gerekcesiyle-iphone-fabrikasinda-tutulan-isciler-isyan-etti-kentte-kapanma-ilan-edildi-1063785776.html
https://sputniknews.com.tr/20221107/iphone-14-ve-diger-urunleri-almak-isteyenler-beklemek-zorunda-kalacak-1063150772.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, iphone, tayvan, işçi, özür
çin, çin halk cumhuriyeti, iphone, tayvan, işçi, özür
Foxconn, Çin'deki iPhone fabrikasında işçilerle yaşanan sorun nedeniyle özür diledi
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Tayvanlı imalat şirketi Foxconn, Çin'in Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou şehrinde iPhone fabrikasında çalışan işçilerin prim ödemelerinin ötelenmesi nedeniyle yaşanan protestolardaki sorumluluğunu kabul etti.
Foxconn'dan yapılan açıklamada yeni işe alınan işçilerin prim ödemelerinin 'teknik bir hatadan dolayı' yanlış hesaplandığını, 'çalışanların endişelerinin giderileceği, makul taleplerinin yerine getirileceği' belirtildi.
Açıklamada, "Bilgisayar sistemindeki girdi hatasından ötürü özür diliyoruz. Ödemeler anlaşmalara ve işe alım duyurularına uygun olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Taşeron üreticinin hesabına çalıştığı ABD'li teknoloji şirketi Apple da Cıngcou'daki üretim tesisinde olanları yerinde takip ettiklerini, çalışanların endişelerinin giderilmesini sağlamak için Foxconn ile yakın temasta olduklarını bildirdi.
İşçilerden protesto
Apple'ın akıllı telefonları iPhone'ların üretildiği dünyadaki en büyük tesislerden olan fabrikada Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 'kapalı devre' çalışan işçiler, karantina koşullarını ve vadedilen ödemelerin yapılmamasını protesto etmişti.
Sosyal medyada yayılan videolarda protestolar sırasında işçiler ile koruyucu kıyafetler giyen sağlık görevlileri ve polisler arasında arbede yaşandığı görülmüştü.
Yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren, 'kapalı devre' üretime geçilmiş, fabrikayı şehirden yalıtmak üzere etrafı metal bariyerlerle kapatılmıştı.
Tesisteki karantina koşullarının yol açtığı zorluklar ve aksaklıklar nedeniyle binlerce işçi fabrikadan ayrılmış, salgın nedeniyle şehirler arası otobüs seferlerinin yapılmadığı şehirde, uzak köylerdeki ve kasabalardaki evlerine bavullarıyla kara yolundan yürüyerek gitmeye çalışan işçilerin görüntüleri medyaya yansımıştı.
Taşeron üretici Foxconn'un, açığı kapatmak üzere işçilere daha fazla maaş ve prim teklif ettiği, ayrıca 100 bin ilave işçi istihdam etmek üzere girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.
Fabrikada yaşanan sıkıntı nedeniyle üretimin yüzde 30 azaldığı, bunun, yıl başına kadar raflarda yerini alması beklenen yeni nesil telefonların teslimatını geciktireceği kaydedilmişti.
Foxconn, dünyadaki toplam iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 70'ni karşılıyor.
Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.