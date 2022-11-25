https://sputniknews.com.tr/20221125/finlandiya-el-konulan-yuk-vagonlarini-rusyaya-teslim-edecek-1063846459.html
Finlandiya el konulan yük vagonlarını Rusya'ya teslim edecek
Finlandiya el konulan yük vagonlarını Rusya'ya teslim edecek
Finlandiya’nın AB yaptırımları kapsamında el koyduğu 800’den fazla yük vagonunu Rusya’ya teslim etmeye karar verdiği bildirildi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T22:20+0300
2022-11-25T22:20+0300
2022-11-25T22:20+0300
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Rusya’nın Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Finlandiya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında el koyduğu 800’den fazla yük vagonunu Rusya’ya iade etmeye karar verdiği belirtildi.Açıklamada, “Finlandiya Cumhuriyeti yetkili organları, yaptırım önlemleri kapsamında alıkonulan yük vagonlarının Rusya tarafına iade edilmesine karar verdi. 2022 Kasım ayı başı itibariyle 800'den fazla dolu ve boş vagon alıkonulan araç listesinde yer alıyor” denildi.Açıklamada ayrıca, kararın, el konulan araçların bakımının yüksek miktardaki maliyeti ve ülkenin ulaşım sistemi üzerindeki riskler nedeniyle Fin şirketlerinin Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonrasında alındığı kaydedildi.
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finlandiya, rusya, iade
Finlandiya el konulan yük vagonlarını Rusya'ya teslim edecek
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Finlandiya’nın AB yaptırımları kapsamında el koyduğu 800’den fazla yük vagonunu Rusya’ya teslim etmeye karar verdiği bildirildi.
Rusya’nın Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Finlandiya’nın Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları kapsamında el koyduğu 800’den fazla yük vagonunu Rusya’ya iade etmeye karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Finlandiya Cumhuriyeti yetkili organları, yaptırım önlemleri kapsamında alıkonulan yük vagonlarının Rusya tarafına iade edilmesine karar verdi. 2022 Kasım ayı başı itibariyle 800'den fazla dolu ve boş vagon alıkonulan araç listesinde yer alıyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, kararın, el konulan araçların bakımının yüksek miktardaki maliyeti ve ülkenin ulaşım sistemi üzerindeki riskler nedeniyle Fin şirketlerinin Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonrasında alındığı kaydedildi.