Erdoğan: Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz
11:58 25.11.2022 (güncellendi: 12:03 25.11.2022)
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Erdoğan, "Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ailenin de toplumsal hayatın da temel direği kadındır.
Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz.
Kamu kurumlarının yanı sıra üniversite ve yerel yönetimleri mücadeleye dahil ediyoruz kadına yönelik şiddet konusunda.
Cinsel şiddet ve bağımlılık gibi alanlardaki mücadelenin teknik alt yapısını kuvvetlendiriyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşuyor https://t.co/m2EMal3aaZ— AA Canlı (@AACanli) November 25, 2022