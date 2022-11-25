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SON DAKİKA | Erdoğan: Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz
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https://sputniknews.com.tr/20221125/erdogan-tek-bir-kadinin-cinayete-kurban-gitmesine-riza-gosteremeyiz-1063826306.html
Erdoğan: Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz
Erdoğan: Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz
Erdoğan, "Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz" dedi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T11:58+0300
2022-11-25T12:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz

11:58 25.11.2022 (güncellendi: 12:03 25.11.2022)
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Erdoğan, "Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ailenin de toplumsal hayatın da temel direği kadındır.
Tek bir kadının cinayete kurban gitmesine rıza gösteremeyiz.
Kamu kurumlarının yanı sıra üniversite ve yerel yönetimleri mücadeleye dahil ediyoruz kadına yönelik şiddet konusunda.
Cinsel şiddet ve bağımlılık gibi alanlardaki mücadelenin teknik alt yapısını kuvvetlendiriyoruz.
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