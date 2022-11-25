Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221125/erdogan-milgem-korvet-gemisi-denize-indirme-toreninde-konusuyor-1063838646.html
Erdoğan: Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız
Erdoğan: Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız
MİLGEM Korvet Gemisi denize iniş töreninde konuşan Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye terör stratejisini yürütmekte... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T16:40+0300
2022-11-25T16:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062568235_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_028a8114b7ee7959d8cf5dde6ac20503.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062568235_4:0:1080:807_1920x0_80_0_0_af2506b58b7ee2135381e679bcc1b1c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız

16:40 25.11.2022 (güncellendi: 16:49 25.11.2022)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
MİLGEM Korvet Gemisi denize iniş töreninde konuşan Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Terör saldırıları sonrasında ülkemiz ile sergilediğiniz dayanışma için teşekkür ederim. Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, her damla kanın hesabını soracağız.
Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız.
Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала