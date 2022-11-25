Erdoğan: Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız
16:40 25.11.2022 (güncellendi: 16:49 25.11.2022)
© AAErdoğan
© AA
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MİLGEM Korvet Gemisi denize iniş töreninde konuşan Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Terör saldırıları sonrasında ülkemiz ile sergilediğiniz dayanışma için teşekkür ederim. Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, her damla kanın hesabını soracağız.
Türkiye terör stratejisini yürütmekte kararlı, kimsenin icazetini aramayız.
Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katılıyor https://t.co/gMn4lqM09C— AA Canlı (@AACanli) November 25, 2022