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'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: ' 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler'
'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: ' 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler'
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir kişinin ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye’de... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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isim, фото, amasya, şaşkınlık
isim, фото, amasya, şaşkınlık

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: ' 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler'

12:22 25.11.2022 (güncellendi: 12:47 25.11.2022)
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Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir kişinin ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye’de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.
© İHAYıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler” dedi.
'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler” dedi.
© İHAAdını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.
'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.
© İHAÇoban, “Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.
'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Çoban, “Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.
© İHAKimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesi’ndeki işlemini yaparken, görevli Salih Gümüş adını duyduğunda şaşırdı.
'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesi’ndeki işlemini yaparken, görevli Salih Gümüş adını duyduğunda şaşırdı.
© İHAGümüş, “Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor” şeklinde konuştu.
'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Gümüş, “Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor” şeklinde konuştu.
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