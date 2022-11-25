https://sputniknews.com.tr/20221125/economist-enerji-fiyatlari-avrupada-bu-kis-olumlerde-ani-artisa-yol-acacak-1063844666.html

Economist: Enerji fiyatları Avrupa’da bu kış ölümlerde ani artışa yol açacak

Economist: Enerji fiyatları Avrupa’da bu kış ölümlerde ani artışa yol açacak

The Economist, olumsuz hava koşulları, salgın hastalıklar ve artan elektrik fiyatlarının bu kış Avrupa’da ölüm oranını etkileyeceğini belirtti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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The Economist, olumsuz hava koşulları, salgın hastalıklar ve artan elektrik fiyatlarının bu kış Avrupa’da ölüm oranını etkileyeceğini belirtti.Avrupa ülkelerinde, Aralık-Şubat döneminde haftalık ölüm oranının yaz aylarına göre yüzde 21 arttığı anımsatılan yazıda, önceki yıllarda enerji kaynakları fiyatlarındaki değişikliğin bu rakam üzerindeki etkisi küçükken bu yıl farklı olacağı ifade edildi.Dergi, fiyatların ölüm oranı üzerindeki etkisini değerlendirmek için istatistiksel model hazırladı. Kış sıcak geçerse ölüm oranı ortalamanın 32 bin kişi üzerinde gerçekleşecek, sert kış ek 335 bin ölüme yol açacak.Yazıda, bu yıl ölüm oranını en çok sıcaklık ve mevsimsel gribin şiddetinin etkileyeceği ifade edildi. Soğuklar, insanları mekanın içinde daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor, bu da mikropların bulaşmasını hızlandırıyor. Soğuk hava ayrıca kanın katılaşmasına neden oluyor, dolayısıyla kan basıncı yükseliyor, bu da inme sayısında artışa yol açabiliyor.Ortalama, kışın hava sıcaklığı bir derece bile düşerse ölüm oranının yüzde 1.2 artabildiğini belirten gazeteciler, elektrik fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın ölüm oranını yüzde 0.6 artırdığını kaydetti. Hava ne kadar soğuksa, bu faktörün etkisi o kadar güçlü.En kötü ihtimalle, bu yıl son 20 yılın en soğuk kışı tekrarlanırsa ölüm sayısı 185 bin artacak. Bu, en çok İtalya’da kendini gösterecek. Fransa, İngiltere ve İspanya’da tahminlerin daha iyi olduğu belirtildi.

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