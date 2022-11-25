https://sputniknews.com.tr/20221125/duda-alman-patriotlarinin-nereye-yerlestirecegine-almanya-karar-verir-1063842795.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Alman Patriot’larının nereye yerleştireceğine Almanya karar verir

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Alman Patriot’larının nereye yerleştireceğine Almanya karar verir

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Patriot hava savunma sistemlerinin nereye yerleştireceğine sadece Almanya'nın karar verebileceğini söyledi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T19:12+0300

2022-11-25T19:12+0300

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dünya

polonya

andrey duda

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gazetecilere demecinde Alman Patriot uçaksavar füze sistemlerinin nereye yerleştirileceğine ilişkin kararın Almanya’ya ait olduğunu söyledi.Duda, “Askeri açıdan bakıldığında elbette, Polonya topraklarının da korunması için bu füzelerin Polonya sınırına yakın Ukrayna topraklarına yerleştirilmesi daha iyi olacaktır. O zaman, doğal olarak, hem Ukrayna hem de Polonya'nın savunmasına yardımcı olmada daha etkili olacaklardır. Ancak bunların konuşlandırılması konusundaki karar, elbette, bu füzelerin, rampaların, tüm sistemin sahibi olan tarafa, yani NATO müttefikimiz olan Almanya'ya aittir. Polonya Cumhurbaşkanı olarak sadece benim için önemli olanın Polonya topraklarının mümkün olan en iyi şekilde korunması olduğunu söyleyebilirim.” dedi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Polonyalı mevkidaşı ile Alman Eurofighter savaş uçaklarının Polonya hava sahasında devriye gezmesi ve ülkede Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.Ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya’dan Polonya’ya önerilen Patriot füze rampalarının Ukrayna’ya konuşlandırılmasını istemişti.

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