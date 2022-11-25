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https://sputniknews.com.tr/20221125/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063822491.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 18,60 bandındaki seyrini sürdüüryor, euro ise 19.38 liradan işlem görüyor. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T09:45+0300
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ekonomi
dolar
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Dolar/TL 18,60'ın üzerinde yatay seyrine devam ediyor.Dolar bankalararası piyasada 18,62'nin üzerinde, euro/TL 19,38 seviyesinde işlem görüyor.Euro/dolar paritesi 1,04'ün üzerinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1756 dolar bandında seyrederken, gram altın 1051 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1731 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6903 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221124/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063782657.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:45 25.11.2022 (güncellendi: 09:46 25.11.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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Dolar/TL 18,60 bandındaki seyrini sürdüüryor, euro ise 19.38 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL 18,60'ın üzerinde yatay seyrine devam ediyor.
Dolar bankalararası piyasada 18,62'nin üzerinde, euro/TL 19,38 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi 1,04'ün üzerinde hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın 1756 dolar bandında seyrederken, gram altın 1051 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1731 lira, yarım altın 3480 lira, Cumhuriyet altını 6903 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:43
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