https://sputniknews.com.tr/20221125/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-serif-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1063843016.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu belirterek, "İlişkilerimizi her alanda ileriye... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T19:42+0300

2022-11-25T19:42+0300

2022-11-25T19:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.5 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var.FETÖ'ye karşı alınan önlemler için teşekkür ediyorum.

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recep tayyip erdoğan