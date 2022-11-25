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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu belirterek, "İlişkilerimizi her alanda ileriye... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T19:42+0300
2022-11-25T19:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.5 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var.FETÖ'ye karşı alınan önlemler için teşekkür ediyorum.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısı düzenliyor

19:42 25.11.2022 (güncellendi: 19:48 25.11.2022)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu belirterek, "İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.
5 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var.
FETÖ'ye karşı alınan önlemler için teşekkür ediyorum.
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