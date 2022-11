https://sputniknews.com.tr/20221125/cumhurbaskani-erdogan-buyuk-ve-guclu-turkiyeyi-insa-edene-kadar-durmayacagiz-1063824841.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.'İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz'Video mesajda girişimcilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye için üreten yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilere teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak Covid-19 salgını ile başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizlerine kadar daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiklerini görüyoruz. Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların üstesinden hamd olsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Covid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız, yüzde 11, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdam da 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz” dedi.Her hafta farklı illerde fabrika ve üretim tesislerinin açılışlarını yaptıklarını belirterek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

