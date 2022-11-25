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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T11:32+0300
2022-11-25T11:32+0300
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recep tayyip erdoğan
girişimcilik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.'İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz'Video mesajda girişimcilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye için üreten yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilere teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak Covid-19 salgını ile başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizlerine kadar daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiklerini görüyoruz. Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların üstesinden hamd olsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Covid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız, yüzde 11, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdam da 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz” dedi.Her hafta farklı illerde fabrika ve üretim tesislerinin açılışlarını yaptıklarını belirterek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, girişimcilik
recep tayyip erdoğan, girişimcilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız

11:32 25.11.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alı koymasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.
'İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz'
Video mesajda girişimcilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye için üreten yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilere teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak Covid-19 salgını ile başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizlerine kadar daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiklerini görüyoruz. Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların üstesinden hamd olsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Covid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız, yüzde 11, bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdam da 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz” dedi.
Her hafta farklı illerde fabrika ve üretim tesislerinin açılışlarını yaptıklarını belirterek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un fabrikasını 29 ekimde açarak milletimizin 60 yıllık hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Salgı günü ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin açılış heyecanını milletçe yaşadık. Hemen her hafta farklı bir ilimizde kamu ve özel sektörün ülkemize kazandırdığı eserlerin, fabrika ve üretim tesislerinin açılışını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alı koymasına izin vermeyeceğiz. Siz genç girişimcilerin desteği ve katkısıyla 21. Asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci İşadamları Vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfımız başta olmak üzere bu hayırlı programın icrasında emeğe olanları tebrik ediyorum. Girişimcilik ödüllerini almaya hak kazanan kurumlarımızı ve girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."
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