https://sputniknews.com.tr/20221125/carrefoursa-ceosu-kartallioglu-aldigim-bir-malin-fiyati-degismeden-reyondaki-fiyata-dokundurtmam-1063834584.html
CarrefourSA CEO’su Kartallıoğlu: Aldığım bir malın fiyatı değişmeden, reyondaki fiyata dokundurtmam
CarrefourSA CEO’su Kartallıoğlu: Aldığım bir malın fiyatı değişmeden, reyondaki fiyata dokundurtmam
CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “‘Maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri ise müşterilerimizin... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:18+0300
2022-11-25T14:18+0300
2022-11-25T14:21+0300
türkiye
market
carrefoursa
kutay kartallıoğlu
balık
enflasyon
gıda enflasyonu
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’de kişi başı balık üretimi artırmak için hayata geçirdikleri çalışmaları aktarmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2022 itibariyle balık satışı gerçekleştirilen market sayısını 405’e çıkardıklarının altını çizen Kartallıoğlu, “Balık konusunda iddiamızı her yıl güçlendirerek devam ediyor ve bu alanda yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. En son İzmir ve Antalya’da 2 yeni su ürünleri depomuzu açtık. Gebze’deki depomuzla birlikte toplam 3 su ürünleri depomuzdan müşterilerimize yıl boyunca doğru kalitede balığı doğru fiyata sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL'lik yatırım ve bu alandaki 400 uzman çalışanımızın katkısıyla çok iyi bir sezon geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla bu alanda büyümemiz bu yıl yüzde 120’yi aştı. Balıkta 2022’yi 1 milyar TL ciro ve 12 bin ton satış ile kapamayı hedefliyoruz. Balık, bizim ‘Doğrusu’ anlayışımızın simge ürünlerinden bir tanesi. Son yıllarda balığın bu artan payının en önemli unsuru müşterilerin duyduğu güven. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz ama bu yolda daha gidecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı balık reyonuna sahip gıda perakendecisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.‘Hedefimiz 3 yıl içinde balık reyonlarını daha fazla kadın çalışana teslim etmek’“Sürdürülebilirlik konusu da CarrefourSA için sadece çevreden ibaret değil” diyen Kartallıoğlu, “Carrefour sürdürülebilirlik anlamında dünyada öncü bir marka. Türkiye’de de hakim ortağımız Sabancı grubu sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atıyor. Biz de bu iki kurucu ortağımızın sürdürülebilirlik anlayışlarını titizlikle uyguluyoruz. Bu kapsamda cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Balık alanında yaptığımız yatırımların en önemlilerinden biri de kadın balıkçılarımıza yaptığımız yatırım. Hayata geçirdiğimiz kadın ustalar programı kadınların farklı meslek alanlarında istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde CarrefourSA balık reyonlarını daha fazla kadın çalışana teslim etmek” dedi.‘Türkiye’de su ürünleri tüketimi yıllık 6 kilogram civarında, balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor’Türkiye’de kişi başı et ve balık tüketiminde Avrupa ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini dile getiren Kartallıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:‘Bu sene başından beri geçirdiğimiz denetimlerin sayısı bini geçti, yüzümüzün akıyla çıkıyoruz’Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kartallıoğlu, enflasyona yönelik “Enflasyon perakendecilerin hiç sevmediği, nefret ettiği bir şeydir. Kim her gün reyonda etiketi değiştirmek ister? Bu büyük bir verimsizlik, iş gücü kaybı, müşterilerimizle bizi karşı karşıya getiren, algıyı zorlaştıran bizim fiyatlarda aslında ne kadar doğru işler yaptığımızı gölgeleyen bir unsur. Dolayısıyla bir perakendecinin aslında enflasyonu sevdiği, desteklediği gibi düşünceler son derece yanlış. Enflasyon evet, cirolara yansır, suni olarak şişirir ama hemen akabinde masrafları da şişirir. Enflasyonun bir perakendeciye kazandırdığı hiçbir şey yoktur. ‘Maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri ise müşterilerimizin lehine anında fiyatlara yansıtıyoruz’, bizim anayasamız bu. Benim aldığım bir malın fiyatı değişmeden, ben reyondaki fiyata dokundurtmam. Bu bizim politikamız. CarrefourSA’nın doğru fiyat politikasının asli unsurlarından birisi budur. Bir tedarikçimiz bize kendi maliyetleri gereği zam yapmadan biz de o zammı reyonumuza koymayız. Biz zaten halka açık bir şirketiz, her şeyimiz spot ışıklar altında. Denetlenmekten de şikayetçi değiliz. Bu sene başından beri geçirdiğimiz denetimlerin sayısı bini geçti. Belediyeler, devlet kurumları, farklı kurumlar. Buradan da yüzümüzün akıyla çıkıyoruz. Sanki karne alan bir çocuğun sevincine benzetiyoruz, her seferinde pekiyi ile geçiyoruz denetimlerden” dedi.CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer de balık satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin üretim balıkları, yüzde 20’sinin av balıkları ve yüzde 10’nun işlenmiş ve marine ürünlerinden oluştuğunu söyledi. Dinçer “Balıkları kaynağından almaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken en büyük felsefemiz kaliteden ödün vermemek. Özellikle çiftliklerde kontrollü üretimle sürdürülebilirlik kriterlerine önem veriyoruz. Av ve boy yasaklarına uyarak balıkçılarımızdan aldığımız balıkların lojistiğini en doğru şekilde planlıyor, müşteriye de en uygun fiyatla ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra deniz yaşamının sürdürülebilirliği için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Turmepa ve ÇEVKO ile projelerimiz sürüyor. Sudaki yaşam da karadaki yaşam kadar değerli. Bu yüzden sadece CarrefourSA çalışanları değil iş ortaklarımızı da dahil ettiğimiz bu süreçleri daha da yoğunlaştıracağız. Bunu sadece şirket değil bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/ito-baskani-avdagic-asgari-ucret-enflasyon-duzeyinde-artmali-ve-bolgesel-olmali-1063590254.html
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market, carrefoursa, kutay kartallıoğlu, balık, enflasyon, gıda enflasyonu, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, hayat pahalılığı
market, carrefoursa, kutay kartallıoğlu, balık, enflasyon, gıda enflasyonu, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, hayat pahalılığı
CarrefourSA CEO’su Kartallıoğlu: Aldığım bir malın fiyatı değişmeden, reyondaki fiyata dokundurtmam
14:18 25.11.2022 (güncellendi: 14:21 25.11.2022) Abone ol
CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “‘Maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri ise müşterilerimizin lehine anında fiyatlara yansıtıyoruz’, bizim anayasamız bu. Benim aldığım bir malın fiyatı değişmeden, ben reyondaki fiyata dokundurtmam. Bu bizim politikamız” ifadelerini kullandı.
CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’de kişi başı balık üretimi artırmak için hayata geçirdikleri çalışmaları aktarmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2022 itibariyle balık satışı gerçekleştirilen market sayısını 405’e çıkardıklarının altını çizen Kartallıoğlu, “Balık konusunda iddiamızı her yıl güçlendirerek devam ediyor ve bu alanda yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. En son İzmir ve Antalya’da 2 yeni su ürünleri depomuzu açtık. Gebze’deki depomuzla birlikte toplam 3 su ürünleri depomuzdan müşterilerimize yıl boyunca doğru kalitede balığı doğru fiyata sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL'lik yatırım ve bu alandaki 400 uzman çalışanımızın katkısıyla çok iyi bir sezon geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla bu alanda büyümemiz bu yıl yüzde 120’yi aştı. Balıkta 2022’yi 1 milyar TL ciro ve 12 bin ton satış ile kapamayı hedefliyoruz. Balık, bizim ‘Doğrusu’ anlayışımızın simge ürünlerinden bir tanesi. Son yıllarda balığın bu artan payının en önemli unsuru müşterilerin duyduğu güven. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz ama bu yolda daha gidecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı balık reyonuna sahip gıda perakendecisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
‘Hedefimiz 3 yıl içinde balık reyonlarını daha fazla kadın çalışana teslim etmek’
“Sürdürülebilirlik konusu da CarrefourSA için sadece çevreden ibaret değil” diyen Kartallıoğlu, “Carrefour sürdürülebilirlik anlamında dünyada öncü bir marka. Türkiye’de de hakim ortağımız Sabancı grubu sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atıyor. Biz de bu iki kurucu ortağımızın sürdürülebilirlik anlayışlarını titizlikle uyguluyoruz. Bu kapsamda cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Balık alanında yaptığımız yatırımların en önemlilerinden biri de kadın balıkçılarımıza yaptığımız yatırım. Hayata geçirdiğimiz kadın ustalar programı kadınların farklı meslek alanlarında istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde CarrefourSA balık reyonlarını daha fazla kadın çalışana teslim etmek” dedi.
‘Türkiye’de su ürünleri tüketimi yıllık 6 kilogram civarında, balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor’
Türkiye’de kişi başı et ve balık tüketiminde Avrupa ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini dile getiren Kartallıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“TÜİK verilerine göre Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 6 kg civarında. Oysa Avrupa’da bu rakam 22 kg’a kadar çıkıyor. Ortadoğu ülkelerinde bile ortalamanın 10 kg civarında olduğunu biliyoruz. Bunda fiyat ve satın alım gücünün etkisi olduğunu söyleyebiliriz; ancak asıl konu tüketim alışkanlığında başlıyor. Hedefimiz bu sağlıklı gıdaya güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırma ile erişimi artırmak; Türkiye’nin balık tüketimini çok daha yukarıya taşımak. Balık tüketimini artırabilmenin yolu 12 ay boyunca sürdürülebilir üretimden geçiyor. Bu vesileyle üreticilerle iş birliği yaparak sürdürülebilir fakat kontrollü bir üretim yaptırıyoruz. Kontrollü üretim adına hem balıklarda hem suda sürekli olarak kimyasal kalıntı miktarlarını veya mikrobiyolojik değerleri denetliyoruz. Bunların yanı sıra periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz. Yerine ve iklimine uygun olarak üretilen tüm ürünler, bağımsız denetçiler tarafından da denetlendikten sonra raflardan tüketicilere ulaştırılıyor. Önümüzdeki dönemde de farklı iş birlikleriyle deniz ürünlerindeki öncü konumumuzu daha güçlendireceğiz. CarrefourSA olarak balıkta da doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunuyor olmak hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”
‘Bu sene başından beri geçirdiğimiz denetimlerin sayısı bini geçti, yüzümüzün akıyla çıkıyoruz’
Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kartallıoğlu, enflasyona yönelik “Enflasyon perakendecilerin hiç sevmediği, nefret ettiği bir şeydir. Kim her gün reyonda etiketi değiştirmek ister? Bu büyük bir verimsizlik, iş gücü kaybı, müşterilerimizle bizi karşı karşıya getiren, algıyı zorlaştıran bizim fiyatlarda aslında ne kadar doğru işler yaptığımızı gölgeleyen bir unsur. Dolayısıyla bir perakendecinin aslında enflasyonu sevdiği, desteklediği gibi düşünceler son derece yanlış. Enflasyon evet, cirolara yansır, suni olarak şişirir ama hemen akabinde masrafları da şişirir. Enflasyonun bir perakendeciye kazandırdığı hiçbir şey yoktur. ‘Maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri ise müşterilerimizin lehine anında fiyatlara yansıtıyoruz’, bizim anayasamız bu. Benim aldığım bir malın fiyatı değişmeden, ben reyondaki fiyata dokundurtmam. Bu bizim politikamız. CarrefourSA’nın doğru fiyat politikasının asli unsurlarından birisi budur. Bir tedarikçimiz bize kendi maliyetleri gereği zam yapmadan biz de o zammı reyonumuza koymayız. Biz zaten halka açık bir şirketiz, her şeyimiz spot ışıklar altında. Denetlenmekten de şikayetçi değiliz. Bu sene başından beri geçirdiğimiz denetimlerin sayısı bini geçti. Belediyeler, devlet kurumları, farklı kurumlar. Buradan da yüzümüzün akıyla çıkıyoruz. Sanki karne alan bir çocuğun sevincine benzetiyoruz, her seferinde pekiyi ile geçiyoruz denetimlerden” dedi.
CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer de balık satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin üretim balıkları, yüzde 20’sinin av balıkları ve yüzde 10’nun işlenmiş ve marine ürünlerinden oluştuğunu söyledi. Dinçer “Balıkları kaynağından almaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken en büyük felsefemiz kaliteden ödün vermemek. Özellikle çiftliklerde kontrollü üretimle sürdürülebilirlik kriterlerine önem veriyoruz. Av ve boy yasaklarına uyarak balıkçılarımızdan aldığımız balıkların lojistiğini en doğru şekilde planlıyor, müşteriye de en uygun fiyatla ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra deniz yaşamının sürdürülebilirliği için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Turmepa ve ÇEVKO ile projelerimiz sürüyor. Sudaki yaşam da karadaki yaşam kadar değerli. Bu yüzden sadece CarrefourSA çalışanları değil iş ortaklarımızı da dahil ettiğimiz bu süreçleri daha da yoğunlaştıracağız. Bunu sadece şirket değil bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.