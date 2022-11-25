CANLI | Almanya: Polonya’ya teklif edilen Patriotlar NATO hava savunmasının parçası

Hırvatistan, AB'nin doğalgaza tavan fiyat planını reddetti

Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Davor Filipoviç, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından önerilen doğalgaza megavat saat başına 275 euro tavan fiyatın çok yüksek bulduğunu ve müzakerelerde bunu düşürmeyi umduklarını belirtti.

Brüksel'deki Olağanüstü Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi'nin ardından gazetecilere demeç veren Filipoviç, "Sabah uzun süredir doğalgaza tavan fiyat getirilmesinden yana olan 15 üye ülkeyle, 275 euro olarak önerilen maksimum gaz fiyatının son derece yüksek olması nedeniyle AB Komisyonu teklifinin revize edilmesi gerektiğine karar verdiğimiz bir toplantı yaptık" dedi.

Bakan, mevcut TTF endeksi vadeli işlem fiyatının megavat saat başına 126 euro olduğunu ve 2023'ün ilk çeyreğinde megavat saat başına 139 euro olacağı tahminlerine işaret etti.

Filipoviç, "13 Aralık'ta anlaşmaya varılacağını umuyoruz ve vatandaşlarımıza ve iş dünyasına yardımcı olmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.