CANLI | Almanya: Polonya’ya teklif edilen Patriotlar NATO hava savunmasının parçası

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Almanya Savunma Bakanı Chrstine Lambrecht, Polonya’nın hava savunması için teklif ettikleri Patriot füze savunma sistemlerinin NATO bölgesinin hava savunmasının bir parçası olduğunu söyledi.
10:07 25.11.2022
Hırvatistan, AB'nin doğalgaza tavan fiyat planını reddetti
Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Davor Filipoviç, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından önerilen doğalgaza megavat saat başına 275 euro tavan fiyatın çok yüksek bulduğunu ve müzakerelerde bunu düşürmeyi umduklarını belirtti.
Brüksel'deki Olağanüstü Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi'nin ardından gazetecilere demeç veren Filipoviç, "Sabah uzun süredir doğalgaza tavan fiyat getirilmesinden yana olan 15 üye ülkeyle, 275 euro olarak önerilen maksimum gaz fiyatının son derece yüksek olması nedeniyle AB Komisyonu teklifinin revize edilmesi gerektiğine karar verdiğimiz bir toplantı yaptık" dedi.
Bakan, mevcut TTF endeksi vadeli işlem fiyatının megavat saat başına 126 euro olduğunu ve 2023'ün ilk çeyreğinde megavat saat başına 139 euro olacağı tahminlerine işaret etti.
Filipoviç, "13 Aralık'ta anlaşmaya varılacağını umuyoruz ve vatandaşlarımıza ve iş dünyasına yardımcı olmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
10:01 25.11.2022
İtalya: AB'nin Rusya yaptırımları sıradan insanları çok fazla etkilememeli
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları sıradan Rus vatandaşları ve yatırımcıları çok fazla etkilememesi gerektiğini söyledi.
Roma'da gazetecilere demeç veren Tajani, "Değerleri korumanın bir bedeli olduğunun gayet iyi farkındayız. Ancak ailelerin ve işletmelerin bu bedeli çok ağır bir biçimde ödemesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Tajani, Ukrayna'yı korumanın ülkenin Rusya'ya yenilmemesini sağlamak adına olduğunu söyleyerek yapılan her şeyin Rusya ile Ukrayna'yı masaya oturtmaya ve barışı tesis etmeye hizmet etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.
09:23 25.11.2022
Almanya: Polonya’ya teklif edilen Patriotlar NATO hava savunmasının parçası
Almanya Savunma Bakanı Chrstine Lambrecht, Polonya’nın hava savunması için teklif ettikleri Patriot füze savunma sistemlerinin NATO bölgesinin hava savunmasının bir parçası olduğunu söyledi.
Lambrecht, Estonyalı mevkidaşı Hanno Pevkur ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Polonya’nın hava savunmasını desteklemek için Almanya’nın bu ülkeye göndermek istediği Patriotların Ukrayna’da konuşlandırılmasına ilişkin Polonya hükümetin önerisine mesafeli yaklaştı.
Söz konusu Patriot füze savunma sistemlerinin NATO’nun hava savunmasının bir parçası olduğuna ve NATO bölgeleri için öngörüldüğüne işaret eden Lambrecht, "Eğer NATO bölgesi dışında konuşlandırılırsa bu önceden NATO ve müttefikler ile istişare edilmelidir" dedi.
Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düştüğünü hatırlatan Lambrecht, Almanya’nın bu özel durumda bu desteği Polonya'ya vermeyi teklif ettiğini kaydetti.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter’dan Almanya'ya teklif ettiği Patriotların Ukrayna’ya nakledilmesini ve batı sınırına konuşlandırılmasını istediğini belirterek, “Bu sayede Ukrayna yeni kayıplardan ve elektrik kesintilerinden korunacak ve ortak sınırın güvenliği güçlendirilecektir” ifadesini kullanmıştı.