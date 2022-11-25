https://sputniknews.com.tr/20221125/bircok-kus-turune-ev-sahipligi-yapan-sazlik-4-gundur-yaniyor-1063821628.html

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık 4 gündür yanıyor

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık 4 gündür yanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı 4 gündür alev alev yanarken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T08:37+0300

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türkiye

hakkari

yüksekova

saz

kuş cenneti

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Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor.Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen alevler ve duman ilçe merkezinden görülürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

türkiye

hakkari

yüksekova

kuş cenneti

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hakkari, yüksekova, saz, kuş cenneti