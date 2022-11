Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri bu bölgelerden temizlememiz lazım

https://sputniknews.com.tr/20221125/bakan-cavusoglu-teroristleri-bu-bolgelerden-temizlememiz-lazim-1063848896.html

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbul'da bir terör saldırısı oldu. PKK tarafından Irak'tan ülkemize saldırılar oluyor. YPG, PKK'nın Suriye'den... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması"na katılan Çavuşoğlu, gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldiklerinde, onların bakışlarından, vizyonlarından, önerilerinden çok faydalandıklarını, bu buluşmalarda ortaya çıkan farklı fikirlerin çalışmalarına değer kattığını söyledi.Bugünün dünyasında, geleneksel tehditlerin birbirini besleyip büyüten bir kısır döngüye dönüştüklerini tüm dünyada, yakın coğrafyada gördüklerini belirten Çavuşoğlu, çatışmalar, enerji ve gıda krizi, terörizm, iklim değişikliği, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, yasadışı göç gibi konuların hepsinin birbirini tetiklerini aktardı.Artan uluslararası rekabet nedeniyle, bu sorunlara çözüm bulmanın zor olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler, 1945 yılında donup kalmış. Savaştan sonra bir daha savaş olmasın diye kurulmuş ama o gün donup kalmış. Yapısında en ufak bir güncelleme olmadığı için küresel sorunlarda da yetersiz kalmış. Çözüm üretemiyor, çatışmaları durduramıyor. Dolasıyla bugünkü krizler karşısında hiçbirimizin beklentisini maalesef karşılamıyor. Birleşmiş Milletleri örnek verdim çünkü en üstteki çatı kuruluş. Bunu AB ve AGİT için de söyleyebilirsiniz. Başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi için de İslam İşbirliği Teşkilatı için de söyleyebilirsiniz. Hepsinin reformu konusunda da çalışıyoruz" diye konuştu.Küresel kaos ortamında, inisiyatif alacak, yol gösterecek, liderlik edecek, girişimci güçlere çok ihtiyacın olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Barış için adım atan en etkili ülke Türkiye oldu'Uyuşmazlık çözümü ve arabuluculukta Türkiye'nin bugün dünyada bir marka olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, üç büyük uluslararası teşkilat olan Birleşmiş Milletlerde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda, Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun eş başkanlığını yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.Sadece orada eş başkanlık yapmanın yetmediğini, saha da aktif olmak gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'Seven sevmeyen herkes şunu söylüyor: 'Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman sözünü tutar'Arabuluculuğun bir güven meselesi olduğunu, dost, düşman herkesin Türkiye'ye güvenliğini anlatan Çavuşoğlu, "Çünkü sözünün eri bir politika yürütüyoruz. Ne söylüyorsak onu yapıyoruz. Dünyada Cumhurbaşkanımızı seven sevmeyen herkes şunu söylüyor, 'Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman sözünü tutar.' Bu herkese nasip olan bir saygı değildir" dedi.Türkiye'nin attığı iki önemli adımın gıda ve enerji krizine çare olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz'Çevre krizi de iklim değişikliğinin de bugün insanlığın önündeki en ciddi sınamalardan biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunu ciddiye almak lazım. Sadece 2052 hedefleri koyarak başaramayız, kararlılıkla adım atmamız lazım. Buna uluslararası toplum nezdinde de öncülük ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülük ettiği 'Sıfır atık Projesi' atık konusunda bir karar tasarısını geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e sunduk. Tasarımız pazartesi günü itiraz edilmeden kabul edildi. Sunduğumuz tasarıya 106 ülke daha imza atmış oldu. İmza atmayanlar da destekledi. İşte bu Türkiye'nin uluslararası topluma her alanda liderlik etme kapasitesinin bir göstergesidir" diye konuştu.Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birinin terör olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:Sahada bu mücadeleyi sürdürürken diplomasiyi de işletmeleri gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Diplomasiyi işleterek haklı davamızı her yerde anlattığımız gibi uluslararası toplumun da terör konusunda daha hassas olmasını sağlayacak adımlar atıyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Uzun yıllar NATO'nun karşısında bir tehdit vardı. Rusya. Ama Madrid zirvesinde Rusya'yla beraber terör de NATO'nun tehdit listesine girmiş oldu. Bugün İsveç'te Finlandiya'da terör örgütlerinin o ülkeleri nasıl karıştırabileceğini de herkes görüyor. FETÖ terör örgütünün bulunduğu ülkeler için de nasıl bir tehdit olduğunu biz anlatıyorduk ama birçok ülke yaşamaya başladı ve o yüzden o ülkelerde tedbirler alıyorlar. Biz de mücadelemizi elbette sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Hayatın ve uluslararası ilişkilerin bir parçası oan krizleri yönetmenin önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, her krizin beraberinde fırsatlar getirdiğini bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.'Bugün adım atmazsak çok geç kalmış oluruz'Bugün Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında her geçen gün önemi artan lojistik merkezi Akdağ'dan Van'a geldiğini anlatan Çavuşoğlu, "Niye gittik buraya? Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldık. Çok önemli ve stratejik bir toplantı. Bu toplantının ilkini Bakü'de gerçekleştirmiştik. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Neden? Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle kuzeyden Rusya'dan giden koridorların artık bir önemi kalmadı. Yani alternatif olmaktan çıktı. Kimse bu güzergahtan malını Avrupa'ya ya da Asya'ya göndermiyor. Şartlar da uygun değil. Orta Asya Kafkaslar ve Türkiye üzerinden geçen orta koridor şu an dünyanın ilk odağı. Biz de orta koridoru yeni bir İpekyolu'na dönüştürecek adımları ele aldık. Ulaştırma Bakanlarımız 56 somut adımı içeren bir yol haritası hazırladılar. Önümüzdeki süreçte bu orta koridorda gerçekleştireceğimiz yollar, kara yolları, tren yolları, lojistik, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, aynı zamanda taşımacılıkla ilgili yaşanan sorunların giderilmesi gibi çok önemli eylem unsurları var. Bugün adım atmazsak çok geç kalmış oluruz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani kriz ortamının doğurduğu bu önemli fırsatı hayata geçirmeye, böylece sizlerin ve ülkemizin refahına katkı yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Diplomaside zamana yenilmemenin çok önemli olduğunu. bunun yolunun da yenilikçi yaklaşımlardan geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak yenilikçi adımlar attıklarını, bunlardan birinin de gelecek yıl nisan ayında üçüncüsünü gerçekleştirecekleri Antalya Diplomasi Forumu olduğunu belirtti.Bu forumda geleceğe yönelik fikirleri, projeleri tartıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bunlar başka ülkelerde konuşuluyordu. Artık bunlar Türkiye'de, Antalya'da konuşuluyor. İkinci yılımızda gururla söylüyorum. Davos, Münih gibi dünyanın en bilinen forumlarına eşdeğer bir forum haline geldik." dedi.' Asya ekonominin güç merkezi haline geliyor'Dijital diplomasiyi pandemiden önce başlattıklarını, pandemi zamanında herkesin bunun ne kadar önemli olduğunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

