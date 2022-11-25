https://sputniknews.com.tr/20221125/bahsis-alamayan-kuryeler-binanin-dogalgaz-ya-da-su-vanasini-kapatip-gidiyor-iddiasi-1063824660.html

'Bahşiş alamayan kuryeler binanın doğalgaz ya da su vanasını kapatıp gidiyor' iddiası

'Bahşiş alamayan kuryeler binanın doğalgaz ya da su vanasını kapatıp gidiyor' iddiası

Asansörsüz binalara giden kuryelerin, bahşiş alamayınca 'binanın doğal gaz ya da su vanasını kapatıp gittikleri' iddia edildi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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Bahşiş almayan kuryelerin, sipariş götürdükleri evlerin doğalgaz veya su vanalarını kapadıkları iddia edildi.Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberinde yer alan iddiaya göre, son dönemde asansörsüz binalara sipariş götüren kuryeler, onca katı çıkıp bir de bahşiş alamayınca, çıkışta apartmanın doğal gaz ya da su vanasını kapatıp kendilerince intikam alıyor. Bu yüzden de doğalgaz şirketleri ya da belediyeye "Suyumuz akmıyor", "Gazımız kesildi" diye şikâyet telefonları yağıyor.

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türkiye, kurye, moto kurye, vana, su, doğalgaz, apartman