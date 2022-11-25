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Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 8 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Korku ve paniğe neden olan... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:50+0300
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türkiye
ankara
yangın
apartman
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Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı binanın çatısında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü. Alevler çatının tamamını sararken, bina sakinleri de panikle dışarı çıktı. Bu sırada 8 kişi, dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısında büyük hasar oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20221121/bartinda-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-4-gozalti-1063668237.html
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ankara, yangın, apartman
ankara, yangın, apartman

Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

13:50 25.11.2022 (güncellendi: 13:51 25.11.2022)
© DHAAnkara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu
Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© DHA
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 8 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı binanın çatısında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü.
Alevler çatının tamamını sararken, bina sakinleri de panikle dışarı çıktı. Bu sırada 8 kişi, dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti.
Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısında büyük hasar oluştu.
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