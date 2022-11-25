https://sputniknews.com.tr/20221125/ankarada-10-katli-binada-yangin-panigi-8-kisi-hastanelik-oldu-1063833370.html

Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 8 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Korku ve paniğe neden olan... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T13:50+0300

2022-11-25T13:50+0300

2022-11-25T13:51+0300

türkiye

ankara

yangın

apartman

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Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı binanın çatısında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü. Alevler çatının tamamını sararken, bina sakinleri de panikle dışarı çıktı. Bu sırada 8 kişi, dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısında büyük hasar oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20221121/bartinda-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-4-gozalti-1063668237.html

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