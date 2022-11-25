https://sputniknews.com.tr/20221125/altili-masa-28-kasimda-parlamenter-sisteme-donus-icin-anayasa-degisiklik-onerisini-aciklayacak-1063832001.html
Altılı masa 28 Kasım’da parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişiklik önerisini açıklayacak
Altılı masa 28 Kasım’da parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişiklik önerisini açıklayacak
Altı partinin genel başkanlarının DEVA Partisi’nde gerçekleştirdikleri toplantıda 28 Kasım’da anayasa değişiklik komisyonun çalışmalarının kamuoyuna... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:45+0300
2022-11-25T13:45+0300
2022-11-25T13:45+0300
politika
6'lı masa
chp
deva partisi
gelecek partisi
demokrat parti (dp)
iyi parti
saadet partisi
anayasa
yeni anayasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2d3c485a795d34500844a5da38aa89d.jpg
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifi 28 Kasım’da Ankara Bilkent Otel'de gerçekleşecek toplantı ile kamuoyuna açıklanacak. Genel başkanlar tarafından görevlendirilen komisyonun gerçekleştirdiği çalışma sonucu ortaya çıkan metin altı partinin ortak anayasa değişiklik teklifi olacak. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.Çalışmalarda yer alan komisyon üyelerinden elde edilen bilgiye göre 28 Kasım’da hazırlanacak metin, daha önce açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak metnin anayasa değişik teklifine dönüştürülmesi şekli olacak.Cumhurbaşkanı'nın yetkileri düzenlenecekAltılı partinin Anayasa değişiklik teklifinden cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ele alınıyor. 28 Kasım’da açıklanacak teklif metnine göre;Başbakan ve Bakanlar Kurulu Anayasa'ya eklenecekParlamenter sisteme dönüşün Anayasa teklifi olacak metinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Anayasa'dan çıkartılan başbakan ibaresi yeniden eklenecek. Başbakan ve bakanların yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin düzenleme de 28 Kasım’da açıklanacak metinde yer alacak. Metinde; “Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından parlamenter sistem gelenek ve ilkelerine uygun olarak belirlenecek. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya ihtiyaç halinde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakan tarafından atanacak. Başbakan ve Bakanlar Kurulu Meclis'e karşı sorumlu olacak. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla hükümetin kurulmasında basit çoğunluk, düşürülmesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu esas alınacak” ifadeleri yer alıyor.Yargı yeniden yapılandırılacakAltılı masanın ortak Anayasa değişiklik metnin bir diğer başlığı ise yargı olacak. Metinde öngörülen Anayasa değişikliğine göre
https://sputniknews.com.tr/20221114/6li-masadan-toplanti-sonrasi-ortak-aciklama-1063421480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061875792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dc03d553a3de2bd4902c04563c38817.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
6'lı masa, chp, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), iyi parti, saadet partisi, anayasa, yeni anayasa
6'lı masa, chp, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), iyi parti, saadet partisi, anayasa, yeni anayasa
Altılı masa 28 Kasım’da parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişiklik önerisini açıklayacak
Abone ol
Özel
Altı partinin genel başkanlarının DEVA Partisi’nde gerçekleştirdikleri toplantıda 28 Kasım’da anayasa değişiklik komisyonun çalışmalarının kamuoyuna açıklanması kararı verildi. Kamuoyuna açıklanacak metinde parlamenter sisteme dönüş için anayasanın hangi maddelerinde değişiklik önerildiği belirtilecek.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifi 28 Kasım’da Ankara Bilkent Otel'de gerçekleşecek toplantı ile kamuoyuna açıklanacak. Genel başkanlar tarafından görevlendirilen komisyonun gerçekleştirdiği çalışma sonucu ortaya çıkan metin altı partinin ortak anayasa değişiklik teklifi olacak. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.
Çalışmalarda yer alan komisyon üyelerinden elde edilen bilgiye göre 28 Kasım’da hazırlanacak metin, daha önce açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak metnin anayasa değişik teklifine dönüştürülmesi şekli olacak.
Cumhurbaşkanı'nın yetkileri düzenlenecek
Altılı partinin Anayasa değişiklik teklifinden cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ele alınıyor. 28 Kasım’da açıklanacak teklif metnine göre;
Cumhurbaşkanının
görev süresi 7 yıl
olacak.
Cumhurbaşkanı bir sefer seçilebilecek.
Cumhurbaşkanı sadece temsil yetkisine
sahip olacak.
Yasalar konusunda Cumhurbaşkanı uyarı
anlamında yasayı tek sefer geri
gönderebilecek.
Cumhurbaşkanının parti üyesi olması da yeniden düzenlenecek.
Cumhurbaşkanının hukuki ve cezai sorumluluğu, yargılama makamı ve usulü de belirlenecek”
Başbakan ve Bakanlar Kurulu Anayasa'ya eklenecek
Parlamenter sisteme dönüşün Anayasa teklifi olacak metinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Anayasa'dan çıkartılan başbakan ibaresi yeniden eklenecek.
Başbakan ve bakanların yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin düzenleme de 28 Kasım’da açıklanacak metinde yer alacak. Metinde; “Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından parlamenter sistem gelenek ve ilkelerine uygun olarak belirlenecek. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya ihtiyaç halinde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakan tarafından atanacak. Başbakan ve Bakanlar Kurulu Meclis'e karşı sorumlu olacak. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla hükümetin kurulmasında basit çoğunluk, düşürülmesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu esas alınacak” ifadeleri yer alıyor.
Yargı yeniden yapılandırılacak
Altılı masanın ortak Anayasa değişiklik metnin bir diğer başlığı ise yargı olacak. Metinde öngörülen Anayasa değişikliğine göre
Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak.
Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki kurul oluşturulacak.
Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın Hakimler Kurulu'nda yer almayacak.
Çoklu baro uygulaması sona erecek.