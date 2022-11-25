https://sputniknews.com.tr/20221125/altili-masa-28-kasimda-parlamenter-sisteme-donus-icin-anayasa-degisiklik-onerisini-aciklayacak-1063832001.html

Altılı masa 28 Kasım’da parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişiklik önerisini açıklayacak

Altılı masa 28 Kasım’da parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişiklik önerisini açıklayacak

Altı partinin genel başkanlarının DEVA Partisi’nde gerçekleştirdikleri toplantıda 28 Kasım’da anayasa değişiklik komisyonun çalışmalarının kamuoyuna... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T13:45+0300

2022-11-25T13:45+0300

2022-11-25T13:45+0300

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hedefleyen altı partinin ortak anayasa değişik teklifi 28 Kasım’da Ankara Bilkent Otel'de gerçekleşecek toplantı ile kamuoyuna açıklanacak. Genel başkanlar tarafından görevlendirilen komisyonun gerçekleştirdiği çalışma sonucu ortaya çıkan metin altı partinin ortak anayasa değişiklik teklifi olacak. Altı partinin adayının kazanması ve altılı masanın mecliste çoğunluğu alması durumunda bu anayasa değişiklik teklifi kanunlaştırılacak.Çalışmalarda yer alan komisyon üyelerinden elde edilen bilgiye göre 28 Kasım’da hazırlanacak metin, daha önce açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak metnin anayasa değişik teklifine dönüştürülmesi şekli olacak.Cumhurbaşkanı'nın yetkileri düzenlenecekAltılı partinin Anayasa değişiklik teklifinden cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ele alınıyor. 28 Kasım’da açıklanacak teklif metnine göre;Başbakan ve Bakanlar Kurulu Anayasa'ya eklenecekParlamenter sisteme dönüşün Anayasa teklifi olacak metinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Anayasa'dan çıkartılan başbakan ibaresi yeniden eklenecek. Başbakan ve bakanların yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin düzenleme de 28 Kasım’da açıklanacak metinde yer alacak. Metinde; “Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından parlamenter sistem gelenek ve ilkelerine uygun olarak belirlenecek. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya ihtiyaç halinde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakan tarafından atanacak. Başbakan ve Bakanlar Kurulu Meclis'e karşı sorumlu olacak. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla hükümetin kurulmasında basit çoğunluk, düşürülmesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu esas alınacak” ifadeleri yer alıyor.Yargı yeniden yapılandırılacakAltılı masanın ortak Anayasa değişiklik metnin bir diğer başlığı ise yargı olacak. Metinde öngörülen Anayasa değişikliğine göre

https://sputniknews.com.tr/20221114/6li-masadan-toplanti-sonrasi-ortak-aciklama-1063421480.html

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6'lı masa, chp, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), iyi parti, saadet partisi, anayasa, yeni anayasa