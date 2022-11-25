Akşener’e verdiği çiçek sonrası sürülen öğretmen: Müfettiş bana 'değil diğer tarafa verecektin’ dedi

Müfettiş ile aramızda geçen bir diyalogdan bahsetmek isterim. Müfettiş bey, ‘Konjonktür böyle, çiçeği buraya değil diğer tarafa verecektin’ dedi. Bunu bir devlet memuru söylüyor. Milli Eğitim’de çalışanlar da memur ve hepsi aldıkları maaş ile evlerine bakıp çocuklarını okutuyorlar. Benim maaşımın kesilmesine hepsinin gönlü razı oluyor ve böyle bir ceza olmamasına rağmen. Memur, siyasetçiyle görüşemez, siyaset yasak ya da partiden içeri giremez.. Hepimiz sosyal alanda yaşıyoruz. Memurun ticaret yapması da yasak o zaman alışverişte mi yapmayalım? Siyasi parti mensubu olan insanlarla oturup bir çay içemez miyiz? Fikir alışverişinde bulunamaz mıyız? Sen iktidar partisinden değilsin, ben seninle konuşamam deyip oradan uzaklaşacak mıyız? Biz devletin memuruyuz, herkesle iletişim halinde olabiliriz.