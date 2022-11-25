https://sputniknews.com.tr/20221125/agit-toplantisinda-ukraynayla-dayanisma-amaciyla-isiklar-sonduruldu-1063844495.html
AGİT toplantısında Ukrayna’yla dayanışma amacıyla ışıklar söndürüldü
AGİT toplantısında Ukrayna’yla dayanışma amacıyla ışıklar söndürüldü
Polonya Parlamentosu’nun alt kanadı Sejm’in salonunda düzenlenen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısı sırasında, Ukrayna’yla dayanışma... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T20:47+0300
2022-11-25T20:47+0300
2022-11-25T20:47+0300
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ukrayna
toplantı
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Polsat News’un aktardığına göre, AGİT toplantısının üçüncü oturumunun açılışında bir süre ışıklar söndü.Haberde, “Bu, enerji altyapısı Rusya’nın füze saldırılarına maruz kalan Ukrayna ile dayanışma jestiydi” ifadesine yer verildi.AGİT Parlamenter Asamblesi’nin sonbahar oturumu 24-26 Kasım’da Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılıyor. Oturuma katılması planlanan Rusya temsilcilerine vizeler verilmedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
agit, rusya, ukrayna, toplantı
agit, rusya, ukrayna, toplantı
AGİT toplantısında Ukrayna’yla dayanışma amacıyla ışıklar söndürüldü
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Polonya Parlamentosu’nun alt kanadı Sejm’in salonunda düzenlenen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısı sırasında, Ukrayna’yla dayanışma amacıyla ışıklar söndürüldüğü belirtildi.
Polsat News
’un aktardığına göre, AGİT toplantısının üçüncü oturumunun
açılışında bir süre ışıklar söndü.
Haberde, “Bu, enerji altyapısı Rusya’nın füze saldırılarına maruz kalan Ukrayna ile dayanışma jestiydi” ifadesine yer verildi.
AGİT Parlamenter Asamblesi’nin sonbahar oturumu 24-26 Kasım’da Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılıyor. Oturuma katılması planlanan Rusya temsilcilerine vizeler verilmedi.