https://sputniknews.com.tr/20221125/abden-ukraynaya-enerji-arzini-yeniden-saglamaya-yardimci-olma-sozu-1063845121.html
AB’den Ukrayna’ya enerji arzını yeniden sağlamaya yardımcı olma sözü
AB’den Ukrayna’ya enerji arzını yeniden sağlamaya yardımcı olma sözü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna’da sivillere yönelik enerji ve ısı arzını yeniden sağlama konusunda AB’nin yardımını etkinleştirme... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T21:22+0300
2022-11-25T21:22+0300
2022-11-25T21:22+0300
dünya
avrupa birliği
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AB Komisyonu’nun açıklamasında, Von der Leyen’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, “Komisyon, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, üye ülkelerden ve doğrudan Avrupa Komisyonu rezervlerinden önemli kargolarının Ukrayna'ya en hızlı biçimde teslim edilmesi için artık çalışmalar yürütyor” ifadesine yer verildi.Litvanya, Letonya ve Romanya’dan Ukrayna’ya transformatörler ve jeneratörlerin ulaştırılacağı belirtildi.AB Komisyonu ayrıca Polonya’da, farklı ülkelerden Ukrayna’ya yardımın taşınacağı bir merkez kurmayı planlıyor.
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avrupa birliği, ab, ursula von der leyen
avrupa birliği, ab, ursula von der leyen
AB’den Ukrayna’ya enerji arzını yeniden sağlamaya yardımcı olma sözü
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna’da sivillere yönelik enerji ve ısı arzını yeniden sağlama konusunda AB’nin yardımını etkinleştirme sözünü verdi.
AB Komisyonu’nun açıklamasında, Von der Leyen’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, “Komisyon, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, üye ülkelerden ve doğrudan Avrupa Komisyonu rezervlerinden önemli kargolarının Ukrayna'ya en hızlı biçimde teslim edilmesi için artık çalışmalar yürütyor” ifadesine yer verildi.
Litvanya, Letonya ve Romanya’dan Ukrayna’ya transformatörler ve jeneratörlerin ulaştırılacağı belirtildi.
AB Komisyonu ayrıca Polonya’da, farklı ülkelerden Ukrayna’ya yardımın taşınacağı bir merkez kurmayı planlıyor.