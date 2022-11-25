https://sputniknews.com.tr/20221125/abden-ukraynaya-enerji-arzini-yeniden-saglamaya-yardimci-olma-sozu-1063845121.html

AB’den Ukrayna’ya enerji arzını yeniden sağlamaya yardımcı olma sözü

AB’den Ukrayna’ya enerji arzını yeniden sağlamaya yardımcı olma sözü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna’da sivillere yönelik enerji ve ısı arzını yeniden sağlama konusunda AB’nin yardımını etkinleştirme... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T21:22+0300

2022-11-25T21:22+0300

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AB Komisyonu’nun açıklamasında, Von der Leyen’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, “Komisyon, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, üye ülkelerden ve doğrudan Avrupa Komisyonu rezervlerinden önemli kargolarının Ukrayna'ya en hızlı biçimde teslim edilmesi için artık çalışmalar yürütyor” ifadesine yer verildi.Litvanya, Letonya ve Romanya’dan Ukrayna’ya transformatörler ve jeneratörlerin ulaştırılacağı belirtildi.AB Komisyonu ayrıca Polonya’da, farklı ülkelerden Ukrayna’ya yardımın taşınacağı bir merkez kurmayı planlıyor.

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