https://sputniknews.com.tr/20221125/abd-yunanistana-mq-9-reaper-ihalarini-konuslandirdi-1063846106.html

ABD, Yunanistan’a MQ-9 Reaper İHA’larını konuşlandırdı

ABD, Yunanistan’a MQ-9 Reaper İHA’larını konuşlandırdı

ABD, Yunanistan’ın Larissa Hava Üssüne bir yıllığına 8 gelişmiş MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı (İHA) konuşlandırdı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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mq-9 reaper iha

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yunanistan

iha

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Yunan medyasında çıkan haberler üzerine AA'nın Pentagon’dan aktardığı bilgiye göre, MQ-9 İHA’ları daha önce çekildiği Larissa üssüne yeniden konuşlandırıldı.ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 8 MQ-9 Reaper İHA'lar, ilgili ekipman ve personel ile 12 Kasım’da Larissa Hava Üssü'ne geldi.Konuşlandırmanın, bir yıllığına ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) ile Yunanistan ordusu arasında 1 Kasım’da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yapıldığı belirtildi.Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve "NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını" iddia etti.

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