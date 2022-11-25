Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221125/ab-ulkeleri-ortak-dogal-gaz-alimlardan-rusyayi-cikarma-konusunda-anlasmaya-vardi-1063816638.html
AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı
AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, ortak alım kontratlarından Rus doğalgazını çıkarma kararı aldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T00:35+0300
2022-11-25T00:35+0300
dünya
ab
avrupa birliği
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055999410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_88733e4fc86ad06a49dfb6250208be82.jpg
Brüksel’de düzenlenen gayri resmi toplantıda, AB ülkeleri 2023 yılında ortak alım mekanizması kapsamında en az 13 milyar 500 milyon metreküp veya stokları doldurmak için gereken doğal gazın yüzde 15’ini satın alma konusunda anlaşmaya vardı.Toplantının ardından yayınlanan belgede, “Üye ülkeler, Rus gazının ortak alımlardan çıkarılacağının altını çizdi” ifadesine yer verildi.Ortak alım mekanizması, Avrupalı gaz şirketlerinin ihtiyaçlarını bildirmesini, AB idaresinin de, gerekli hesaplamalar yapacak ve bir tedarikçi bulacak aracıyı işe almasını öngörüyor.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055999410_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9d0b50547b04eb97b67412aa601fe54a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, avrupa birliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), doğalgaz
ab, avrupa birliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), doğalgaz

AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı

00:35 25.11.2022
© AAdoğal gaz, vana
doğal gaz, vana - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, ortak alım kontratlarından Rus doğalgazını çıkarma kararı aldı.
Brüksel’de düzenlenen gayri resmi toplantıda, AB ülkeleri 2023 yılında ortak alım mekanizması kapsamında en az 13 milyar 500 milyon metreküp veya stokları doldurmak için gereken doğal gazın yüzde 15’ini satın alma konusunda anlaşmaya vardı.
Toplantının ardından yayınlanan belgede, “Üye ülkeler, Rus gazının ortak alımlardan çıkarılacağının altını çizdi” ifadesine yer verildi.
Ortak alım mekanizması, Avrupalı gaz şirketlerinin ihtiyaçlarını bildirmesini, AB idaresinin de, gerekli hesaplamalar yapacak ve bir tedarikçi bulacak aracıyı işe almasını öngörüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала