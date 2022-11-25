https://sputniknews.com.tr/20221125/ab-ulkeleri-ortak-dogal-gaz-alimlardan-rusyayi-cikarma-konusunda-anlasmaya-vardi-1063816638.html
AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı
AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, ortak alım kontratlarından Rus doğalgazını çıkarma kararı aldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T00:35+0300
2022-11-25T00:35+0300
2022-11-25T00:35+0300
dünya
ab
avrupa birliği
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
doğalgaz
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Brüksel’de düzenlenen gayri resmi toplantıda, AB ülkeleri 2023 yılında ortak alım mekanizması kapsamında en az 13 milyar 500 milyon metreküp veya stokları doldurmak için gereken doğal gazın yüzde 15’ini satın alma konusunda anlaşmaya vardı.Toplantının ardından yayınlanan belgede, “Üye ülkeler, Rus gazının ortak alımlardan çıkarılacağının altını çizdi” ifadesine yer verildi.Ortak alım mekanizması, Avrupalı gaz şirketlerinin ihtiyaçlarını bildirmesini, AB idaresinin de, gerekli hesaplamalar yapacak ve bir tedarikçi bulacak aracıyı işe almasını öngörüyor.
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ab, avrupa birliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), doğalgaz
ab, avrupa birliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), doğalgaz
AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, ortak alım kontratlarından Rus doğalgazını çıkarma kararı aldı.
Brüksel’de düzenlenen gayri resmi toplantıda, AB ülkeleri 2023 yılında ortak alım mekanizması kapsamında en az 13 milyar 500 milyon metreküp veya stokları doldurmak için gereken doğal gazın yüzde 15’ini satın alma konusunda anlaşmaya vardı.
Toplantının ardından yayınlanan belgede, “Üye ülkeler, Rus gazının ortak alımlardan çıkarılacağının altını çizdi” ifadesine yer verildi.
Ortak alım mekanizması, Avrupalı gaz şirketlerinin ihtiyaçlarını bildirmesini, AB idaresinin de, gerekli hesaplamalar yapacak ve bir tedarikçi bulacak aracıyı işe almasını öngörüyor.