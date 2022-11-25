https://sputniknews.com.tr/20221125/ab-ulkeleri-ortak-dogal-gaz-alimlardan-rusyayi-cikarma-konusunda-anlasmaya-vardi-1063816638.html

AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı

AB ülkeleri, ortak doğal gaz alımlardan Rusya’yı çıkarma konusunda anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, ortak alım kontratlarından Rus doğalgazını çıkarma kararı aldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T00:35+0300

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avrupa birliği

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

doğalgaz

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Brüksel’de düzenlenen gayri resmi toplantıda, AB ülkeleri 2023 yılında ortak alım mekanizması kapsamında en az 13 milyar 500 milyon metreküp veya stokları doldurmak için gereken doğal gazın yüzde 15’ini satın alma konusunda anlaşmaya vardı.Toplantının ardından yayınlanan belgede, “Üye ülkeler, Rus gazının ortak alımlardan çıkarılacağının altını çizdi” ifadesine yer verildi.Ortak alım mekanizması, Avrupalı gaz şirketlerinin ihtiyaçlarını bildirmesini, AB idaresinin de, gerekli hesaplamalar yapacak ve bir tedarikçi bulacak aracıyı işe almasını öngörüyor.

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ab, avrupa birliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), doğalgaz