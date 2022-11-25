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2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları
2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nın en değerli kadroya sahip takımları belli oldu. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T19:20+0300
2022-11-25T19:20+0300
multimedya
infografik
2022 dünya kupası
katar
2022 dünya futbol şampiyonası
ingiltere
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Buna göre, İngiltere (1.5 milyar Euro) turnuvaya katılanların piyasa değeri en yüksek olan takımı oldu. İngiltere'yi Brezilya (1.45 milyar Euro) ve Fransa (1.3 milyar Euro) izledi. En büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip 12 milli takımı, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, 2022 dünya kupası, katar, 2022 dünya futbol şampiyonası, ingiltere, инфографика
infografik, 2022 dünya kupası, katar, 2022 dünya futbol şampiyonası, ingiltere, инфографика

2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları

19:20 25.11.2022
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nın en değerli kadroya sahip takımları belli oldu.
Buna göre, İngiltere (1.5 milyar Euro) turnuvaya katılanların piyasa değeri en yüksek olan takımı oldu.
İngiltere'yi Brezilya (1.45 milyar Euro) ve Fransa (1.3 milyar Euro) izledi.
En büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip 12 milli takımı, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik 2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları - Sputnik Türkiye
İnfografik 2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları - Sputnik Türkiye
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