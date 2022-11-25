https://sputniknews.com.tr/20221125/2022-dunya-kupasinin-en-degerli-takimlari-1063842267.html

2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları

2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımları

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nın en değerli kadroya sahip takımları belli oldu. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T19:20+0300

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multimedya

infografik

2022 dünya kupası

katar

2022 dünya futbol şampiyonası

ingiltere

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Buna göre, İngiltere (1.5 milyar Euro) turnuvaya katılanların piyasa değeri en yüksek olan takımı oldu. İngiltere'yi Brezilya (1.45 milyar Euro) ve Fransa (1.3 milyar Euro) izledi. En büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip 12 milli takımı, Sputnik'in infografiğinde.

katar

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infografik, 2022 dünya kupası, katar, 2022 dünya futbol şampiyonası, ingiltere, инфографика