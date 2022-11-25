https://sputniknews.com.tr/20221125/1-milyon-392-bin-629-ogrencinin-27-milyar-liralik-kyk-borcu-kaldirildi-1063822969.html

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T10:16+0300

2022-11-25T10:16+0300

2022-11-25T10:20+0300

türkiye

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

mehmet muharrem kasapoğlu

borç

öğrenci

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Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.

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türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, borç, öğrenci