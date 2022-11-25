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SON DAKİKA | 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı
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1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T10:16+0300
2022-11-25T10:20+0300
türkiye
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu
borç
öğrenci
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Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.
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türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, borç, öğrenci
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, borç, öğrenci

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı

10:16 25.11.2022 (güncellendi: 10:20 25.11.2022)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.

"1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu yapılandırıldı. 2022’de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir fiyat artışı olmadı."

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