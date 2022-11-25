https://sputniknews.com.tr/20221125/1-milyon-392-bin-629-ogrencinin-27-milyar-liralik-kyk-borcu-kaldirildi-1063822969.html
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T10:16+0300
2022-11-25T10:16+0300
2022-11-25T10:20+0300
türkiye
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu
borç
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1063822969.jpg?1669360813
Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, borç, öğrenci
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, borç, öğrenci
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı
10:16 25.11.2022 (güncellendi: 10:20 25.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.
"1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu yapılandırıldı. 2022’de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir fiyat artışı olmadı."