https://sputniknews.com.tr/20221124/yunan-marketlerde-bebek-mamalarina-hirsizliga-karsi-miknatislar-yerlestiriliyor-1063807130.html
Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor
Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor
Eskiden bu tür aletler genelde giyim ve elektronik ürünlerde kullanılıyordu. Şimdi mıknatıslar hazır kahve, tek kullanımlık tıraş bıçakları, bebek maması... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
dünya
yunanistan
bebek
bebek maması
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Üzerinde hırsızlığa karşı aletin olduğu bebek maması resmi, Yunan sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı:“Çocuğa bebek maması almak artık imkansız, bu terör.”“Hırsızlığa karşı aletler, bebek sütü yerine, devlet kurumlarında mali dolandırıcılığının yapıldığı yerlere yerleştirilse de ülke bir kez daha iflas etmese daha doğru olmaz mı?”
yunanistan
bebek
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yunanistan, bebek, bebek maması
yunanistan, bebek, bebek maması
Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor
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Eskiden bu tür aletler genelde giyim ve elektronik ürünlerde kullanılıyordu. Şimdi mıknatıslar hazır kahve, tek kullanımlık tıraş bıçakları, bebek maması, alkol ve hatta beyaz peynire takılıyor.
Üzerinde hırsızlığa karşı aletin olduğu bebek maması resmi, Yunan sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı:
“Çocuğa bebek maması almak artık imkansız, bu terör.”
“Hırsızlığa karşı aletler, bebek sütü yerine, devlet kurumlarında mali dolandırıcılığının yapıldığı yerlere yerleştirilse de ülke bir kez daha iflas etmese daha doğru olmaz mı?”