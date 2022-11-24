Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221124/yunan-marketlerde-bebek-mamalarina-hirsizliga-karsi-miknatislar-yerlestiriliyor-1063807130.html
Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor
Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor
Eskiden bu tür aletler genelde giyim ve elektronik ürünlerde kullanılıyordu. Şimdi mıknatıslar hazır kahve, tek kullanımlık tıraş bıçakları, bebek maması... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
dünya
yunanistan
bebek
bebek maması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063806406_0:25:801:475_1920x0_80_0_0_856c8477e05e3cfff5fd10b2535e8045.png
Üzerinde hırsızlığa karşı aletin olduğu bebek maması resmi, Yunan sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı:“Çocuğa bebek maması almak artık imkansız, bu terör.”“Hırsızlığa karşı aletler, bebek sütü yerine, devlet kurumlarında mali dolandırıcılığının yapıldığı yerlere yerleştirilse de ülke bir kez daha iflas etmese daha doğru olmaz mı?”
yunanistan
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063806406_66:0:733:500_1920x0_80_0_0_667f2e9bf49c0de40fb3e0ff5ea18824.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, bebek, bebek maması
yunanistan, bebek, bebek maması

Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor

19:47 24.11.2022
© SputnikYunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor
Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Eskiden bu tür aletler genelde giyim ve elektronik ürünlerde kullanılıyordu. Şimdi mıknatıslar hazır kahve, tek kullanımlık tıraş bıçakları, bebek maması, alkol ve hatta beyaz peynire takılıyor.
Üzerinde hırsızlığa karşı aletin olduğu bebek maması resmi, Yunan sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı:
“Çocuğa bebek maması almak artık imkansız, bu terör.”
“Hırsızlığa karşı aletler, bebek sütü yerine, devlet kurumlarında mali dolandırıcılığının yapıldığı yerlere yerleştirilse de ülke bir kez daha iflas etmese daha doğru olmaz mı?”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала