https://sputniknews.com.tr/20221124/yunan-marketlerde-bebek-mamalarina-hirsizliga-karsi-miknatislar-yerlestiriliyor-1063807130.html

Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor

Yunan marketlerde bebek mamalarına hırsızlığa karşı mıknatıslar yerleştiriliyor

Eskiden bu tür aletler genelde giyim ve elektronik ürünlerde kullanılıyordu. Şimdi mıknatıslar hazır kahve, tek kullanımlık tıraş bıçakları, bebek maması... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T19:47+0300

2022-11-24T19:47+0300

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dünya

yunanistan

bebek

bebek maması

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Üzerinde hırsızlığa karşı aletin olduğu bebek maması resmi, Yunan sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı:“Çocuğa bebek maması almak artık imkansız, bu terör.”“Hırsızlığa karşı aletler, bebek sütü yerine, devlet kurumlarında mali dolandırıcılığının yapıldığı yerlere yerleştirilse de ülke bir kez daha iflas etmese daha doğru olmaz mı?”

yunanistan

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yunanistan, bebek, bebek maması