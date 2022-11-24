https://sputniknews.com.tr/20221124/ugur-dundar-acikladi-sukru-saracoglu-stadinin-adinin-ataturk-stadi-olarak-degistirilmesi-onerildi-1063812907.html

Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'

Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'

Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin cumhuriyetin 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesinin teklif edildiğini ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T22:28+0300

2022-11-24T22:28+0300

2022-11-24T22:36+0300

spor

uğur dündar

şükrü saraçoğlu stadyumu

atatürk

fenerbahçe

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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini önerdiğini belirtti.Dündar paylaşımında şunları ifade etti:"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı.""Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı."

şükrü saraçoğlu stadyumu

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uğur dündar, şükrü saraçoğlu stadyumu, atatürk, fenerbahçe