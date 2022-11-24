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https://sputniknews.com.tr/20221124/ugur-dundar-acikladi-sukru-saracoglu-stadinin-adinin-ataturk-stadi-olarak-degistirilmesi-onerildi-1063812907.html
Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'
Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'
Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin cumhuriyetin 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesinin teklif edildiğini ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-24T22:36+0300
spor
uğur dündar
şükrü saraçoğlu stadyumu
atatürk
fenerbahçe
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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini önerdiğini belirtti.Dündar paylaşımında şunları ifade etti:"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı.""Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı."
şükrü saraçoğlu stadyumu
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uğur dündar, şükrü saraçoğlu stadyumu, atatürk, fenerbahçe
uğur dündar, şükrü saraçoğlu stadyumu, atatürk, fenerbahçe

Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'

22:28 24.11.2022 (güncellendi: 22:36 24.11.2022)
© AAUğur Dündar
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin cumhuriyetin 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesinin teklif edildiğini ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu teklife destek verdiğini açıkladı.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini önerdiğini belirtti.
Dündar paylaşımında şunları ifade etti:
"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı."
"Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı."
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