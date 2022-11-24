https://sputniknews.com.tr/20221124/ugur-dundar-acikladi-sukru-saracoglu-stadinin-adinin-ataturk-stadi-olarak-degistirilmesi-onerildi-1063812907.html
Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'
Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'
Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin cumhuriyetin 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesinin teklif edildiğini ve... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:28+0300
2022-11-24T22:28+0300
2022-11-24T22:36+0300
spor
uğur dündar
şükrü saraçoğlu stadyumu
atatürk
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101826/27/1018262750_1:0:1137:639_1920x0_80_0_0_d1fc635c1328485e1c515f7a3a16acc9.jpg
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini önerdiğini belirtti.Dündar paylaşımında şunları ifade etti:"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı.""Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı."
şükrü saraçoğlu stadyumu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101826/27/1018262750_151:0:1003:639_1920x0_80_0_0_b05b77de417efaeb33ea23de08e7f3a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uğur dündar, şükrü saraçoğlu stadyumu, atatürk, fenerbahçe
uğur dündar, şükrü saraçoğlu stadyumu, atatürk, fenerbahçe
Uğur Dündar açıkladı: 'Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi önerildi'
22:28 24.11.2022 (güncellendi: 22:36 24.11.2022) Abone ol
Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin cumhuriyetin 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesinin teklif edildiğini ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu teklife destek verdiğini açıkladı.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini önerdiğini belirtti.
Dündar paylaşımında şunları ifade etti:
"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı."
"Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı."