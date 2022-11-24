Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı

© DHA Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi.