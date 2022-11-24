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Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı
Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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flamingo, фото, tuz gölü, kuraklık, aksaray
flamingo, фото, tuz gölü, kuraklık, aksaray

Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı

12:24 24.11.2022 (güncellendi: 12:27 24.11.2022)
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Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın Barajı'nı mesken tuttu.
© DHAAksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
© DHAGöl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Göl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.
© DHAGöldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti.
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti.
© DHAO anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
O anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
© DHAFlamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi.
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi.
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