https://sputniknews.com.tr/20221124/tuz-golunde-sular-azaldi-flamingolar-sulak-alanlara-kanat-cirpti-1063790048.html
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı
Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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flamingo, фото, tuz gölü, kuraklık, aksaray
flamingo, фото, tuz gölü, kuraklık, aksaray
Tuz Gölü'nde sular azaldı, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı 12:24 24.11.2022 (güncellendi: 12:27 24.11.2022) Abone ol
Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle suların azalmasıyla göçe hazırlanan flamingolar, Aksaray'ın en sulak alanlarından olan Mamasın Barajı'nı mesken tuttu.
© DHA Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki, kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
© DHA Göl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.
Göl, yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.
© DHA Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti.
Göldeki kuraklık ve suların iyice azalması nedeniyle flamingolar yiyecek bulmak için Mamasın Barajı'na akın etti.
© DHA O anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
O anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
© DHA Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi.
Flamingoların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen Ömer Yiğit, "Tuz Gölü'nün misafirlerinin Mamasın Barajı'na gelmesi bizleri sevindirdi. Flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik. Bu yıl kuluçkadan çıkan yavruların da kanat çırpması görsel şölen oluşturdu" dedi.