https://sputniknews.com.tr/20221124/turk-metal-kocaeli-sube-baskan-adayi-ozcan-federal-mogulda-isciler-atiliyor-sendika-ortada-yok-1063794858.html

Türk Metal Kocaeli Şube Başkan adayı Özcan: Federal Mogul'da işçiler atılıyor, sendika ortada yok

Türk Metal Kocaeli Şube Başkan adayı Özcan: Federal Mogul'da işçiler atılıyor, sendika ortada yok

Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkan adayı Nagihan Özcan “Delegelik seçimlerinde işçi arkadaşlarıma çok baskılar yapıldı. Oy kullanırken temsilciler... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T14:06+0300

2022-11-24T14:06+0300

2022-11-24T14:06+0300

seyir hali

radyo

türk metal sendikası

kocaeli

temsilci

delege

enflasyon

maaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063794390_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_de039c960826b02e29e39571e4c42d01.jpg

Türk Metal Kocaeli Şube Başkan adayı Özcan: Federal Mogul'da işçiler atılıyor, sendika ortada yok 24.11.2022 SEYİR HALİ

Federal Mogul İzmit fabrikasında delege seçilme sürecini, Türk Metal sendikasının tavrını ve işçilerin durumunu Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkan adayı Nagihan Özcan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Özcan, işten atılmadan önce fabrikadaki sorunları sendikaya ilettiklerini “1995 yılından beri Federal Mogul İzmit fabrikasında çalışıyordum, geçen Ağustos ayında işime son verilene kadar. Enflasyon yükseldikten sonra maaşlarımızın erimesinden dolayı arkadaşlarımızla konuştuk. Hep kendi aramızda konuşuyorduk zaten. Ben de ‘Niye sendikaya gidip bu sıkıntılarımızı anlatmıyoruz? Bir sonuca varır belki’ dedik. Diğer arkadaşlarımıza da gittiğimizi, isterlerse gelebileceklerini söyledik. Yolda giderken engellemeler başladı. O kadar iyi niyetle gidiyoruz ki ‘burası sendika arkadaşlar, niye korkayım ya da bir temsilciye sormak zorunda kalayım’ diye düşünüyoruz. Bizi temsilciler arayarak yaptığımız şeyin yanlış olduğunu haberlerinin olmadığını söylediler. Biz ‘derdimizi anlatacağız, çay içeceğiz, çayı koyun’ dedik. Bu kadar masumuz. Bizi risk olarak gördüler” diye ifade etti.‘Başkan beye soru soran itiraz eden üç kişi işlerinden oldu’Sendikaya sorunları aktardıklarını belirten Özcan, olayın ertesinde şikayetleri ileten işçilerin işten çıkarıldığına “Biz yine de engellemelere rağmen gittik. Daha kalabalık gidecektik ama gitme diye aramışlar. Başkanla beraber 15-20 arkadaş derdimizi anlattık. Orada en çok konuşan iki bayan arkadaşı aradan 15 gün geçtikten sonra işten çıkardılar. Sonradan öğrendik ki diğer fabrikalarda Arslanbey’de başkan beye soru soran itiraz eden üç kişi işlerinden oldu. Hikaye böyle başladı” diye dikkat çekti.‘Bana aday olamayacağım söylendi’Özcan, işten çıkarıldıktan sonra aday olma sürecini “Ben öğrendim ki işten çıkarıldıktan sonra delege olabiliyormuşum. O kadar bilgisiziz, farkında değiliz, meraklı da değiliz. Maaşımızı alalım, kenara çekilelim. Bunu öğrendikten sonra delege olmayı bir onur mücadelesi yaptım. Bu bir haksızlıktı. Alenen bize haksızlık yapıldı. Köyüme gittim, orada bahçemle uğraştım. Sonra delege seçimlerinin yapılacağı haberi geldi. İçimdeki mücadeleci ruh ortaya çıktı. Hemen başvuru yapmak için sendikaya gittim fakat bana aday olamayacağım söylendi. Neden aday olamıyorum? Çünkü çalışmıyorsun dendi. Bu benim yasal hakkım. Avukatıma danıştım, olabileceğimi söyledi. Sağ olsun, her şeyi ısrarcı bir şekilde yaptı. Adaylığın son günü aday olabileceğimi mail ile bildirdiler. Hemen gittim başvurumu yaptım” diye betimledi.‘320 oy alarak o sandıktan birinci olarak çıktım’Seçim sürecinde yaşananları aktaran Özcan, 320 oyla delege seçilişini “Geçtiğimiz cuma seçimler vardı. Beni içeri almayacaklarını, çalışmadığımı, raporlu insanlar giremediği gibi benim de giremeyeceğimi söylediler. Delege seçimleri fabrikanın sendika odasında yapılıyor. insan kaynakları müdürü ile konuştum. Sadece oy kullanmak için alabileceklerini söylediler. Oyumu kullandım, çıktım. Sandık başında da durmak istediğimi söyledim. Alamayacaklarını söylediler. Avukatımla beraber aramalar yaptık. 5-5:30 gibi gelip sandık başında durabileceğimi söylediler. Sandık başında oyların tek tek açılıp gösterilmesini sağladım. 320 oy alarak o sandıktan birinci olarak çıktım” diye açıkladı.‘Başkanlığa adaylığımı koydum’Kocaeli Şube Başkanlığına adaylığını koyduğunu bildiren Özcan, işçilerin fabrikalarda karşılaştıkları durumları “Başkanlığa adaylığımı koydum. Delegelik seçimlerinde işçi arkadaşlarıma çok baskılar yapıldı. Oy kullanırken temsilciler başlarında dikilmişler. Rahat rahat oylarını verememişler. Geçmişten beri böyle bir sıkıntımız var. Bir baskı ve korku var. Bunu niye yapıyorsunuz? İşveren hadi yapabilir de sendikacı nasıl bunu yapabiliyor? Sen orada işçini temsil etmek için varsın. Onlardan kesilen aidatlarla orada oturuyorsun ve işçin senden korkuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Federal Mogul’un iki fabrikasında da işçiler atılıyor ama sendikacılar ortada yok. Ulaşamıyorlar, ulaşsalar da bir şey yapmıyorlar. Hala insana içeri girerken sakalı problem ediyorlar, insanları geri gönderiyorlar. Bu devirde artık böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bu zihniyeti değiştirmek için aday oldum” diye sıraladı.

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, türk metal sendikası, kocaeli, temsilci, delege, enflasyon, maaş, аудио