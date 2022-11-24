https://sputniknews.com.tr/20221124/sudan-ordu-komutani-burhan-askerin-partisiz-hukumeti-kabul-edecegini-bildirdi-1063778772.html
Sudan ordu komutanı Burhan, askerin 'partisiz hükümeti' kabul edeceğini bildirdi
Sudan ordu komutanı Burhan, askerin 'partisiz hükümeti' kabul edeceğini bildirdi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, ülkenin birliğini, askerin onurunu koruyan partisiz hükümeti kabul... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T02:08+0300
2022-11-24T02:08+0300
2022-11-24T02:08+0300
dünya
sudan
afrika
abdulfettah el burhan
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Sudan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Burhan, üst düzey askeri yetkililer ile toplantıda bir araya geldi.Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkenin birliğini garanti altına alan, milli görevlerini yerine getirirken düzenli güçlerin onurunu koruyan ve siyasi güçlerin üzerinde uzlaştığı partisiz bir hükümetin içerisinde olduğu her formül, Silahlı Kuvvetler tarafından kabul görecektir" ifadelerini kullandı.Burhan, tüm siyasi tarafların üzerinde anlaştığı yeni hükümetin kurulmasının ardından ordunun siyaset sahnesinden çekileceğine dair daha önceki sözlerini tekrarladı.Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.Üçlü mekanizma, 10 Kasım’da, yeni geçiş dönemi için asker ve siviller arasında "temel mutabakat" sağlandığını bildirmişti.
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sudan, afrika, abdulfettah el burhan
sudan, afrika, abdulfettah el burhan
Sudan ordu komutanı Burhan, askerin 'partisiz hükümeti' kabul edeceğini bildirdi
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, ülkenin birliğini, askerin onurunu koruyan partisiz hükümeti kabul edeceğini söyledi.
Sudan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Burhan, üst düzey askeri yetkililer ile toplantıda bir araya geldi.
Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkenin birliğini garanti altına alan, milli görevlerini yerine getirirken düzenli güçlerin onurunu koruyan ve siyasi güçlerin üzerinde uzlaştığı partisiz bir hükümetin içerisinde olduğu her formül, Silahlı Kuvvetler tarafından kabul görecektir" ifadelerini kullandı.
Burhan, tüm siyasi tarafların üzerinde anlaştığı yeni hükümetin kurulmasının ardından ordunun siyaset sahnesinden çekileceğine dair daha önceki sözlerini tekrarladı.
Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.
Burhan, 4 Temmuz'da, sivil güçlerin sivil bir hükümet üzerinde anlaşmaya varabilmesi için askerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma himayesinde yürütülen siyasi müzakerelerden çekildiğini duyurmuştu.
Üçlü mekanizma, 10 Kasım’da, yeni geçiş dönemi için asker ve siviller arasında "temel mutabakat" sağlandığını bildirmişti.