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Şoygu ve Akar, Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüştü
Şoygu ve Akar, Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve uzatılmasına karar verilen tahıl koridoru... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T15:51+0300
2022-11-24T16:09+0300
savunma
rusya
hulusi akar
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Şoygu’nun Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık’ın açıklamasına göre görüşme sırasında taraflar, Suriye’nin kuzeyindeki güncel durumu ve Ukrayna tahılının ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılması adına yapılan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili birtakım meseleleri ele aldı. Telefon görüşmesinin Türkiye’nin girişimi üstüne gerçekleştiği belirtildi.Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de görüşmede Bakan Akar tarafından 'Suriye’nin kuzeyi bağlamında; bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceği, terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı' vurgulandı. Ukrayna bağlamında da 'küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet' ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221124/mill-savunma-bakani-akar-abdnin-ankara-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1063793151.html
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rusya, hulusi akar, sergey şoygu
rusya, hulusi akar, sergey şoygu

Şoygu ve Akar, Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüştü

15:51 24.11.2022 (güncellendi: 16:09 24.11.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıSergey Şoygu- Hulusi Akar
Sergey Şoygu- Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve uzatılmasına karar verilen tahıl koridoru anlaşması ile Suriye meselesini ele aldıkları açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Şoygu’nun Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık’ın açıklamasına göre görüşme sırasında taraflar, Suriye’nin kuzeyindeki güncel durumu ve Ukrayna tahılının ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılması adına yapılan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili birtakım meseleleri ele aldı.
Telefon görüşmesinin Türkiye’nin girişimi üstüne gerçekleştiği belirtildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de görüşmede Bakan Akar tarafından 'Suriye’nin kuzeyi bağlamında; bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceği, terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu ve bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı' vurgulandı.
Ukrayna bağlamında da 'küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyet' ifade edildi.
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