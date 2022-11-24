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Sovyet döneminin ikonik arabalarından 'Moskvich', Rusya'da yeniden üretilmeye başlandı
Sovyet döneminin ikonik arabalarından 'Moskvich', Rusya'da yeniden üretilmeye başlandı
Fransız Renault firmasının yaptırımlar nedeniyle boşalttığı Moskova'daki fabrika, SSCB dönemindeki ikonik 'Moskvich' arabalarına yeniden hayat verdi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T18:49+0300
2022-11-24T18:49+0300
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moskvich
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Başkent Moskova'daki 'Moskvich' fabrikasının resmi açılışı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapıldı.Fabrikada banttan ilk inen araç crossover segmentinde üretilen 'Moskvich 3' modeli oldu. 'Moskvich 3'ün aralık ayında satışa sunulması bekleniyor.Manturov, fabrikanın önceliğinin elektrikli 'Moskvich' arabaları üretmek olduğunu ve ilk elektrikli araçların 2022 sonunda banttan inmesinin planlandığını ifade etti.Firmanın, yeni partneri Kamaz ile birlikte yılda elektrikli araçlar da dahil 100 bin araç üretmesi hedefleniyor.
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rusya, moskova, moskvich, üretim, araba

Sovyet döneminin ikonik arabalarından 'Moskvich', Rusya'da yeniden üretilmeye başlandı

18:49 24.11.2022
© RTSovyet döneminin ikonik arabalarından 'Moskvich', Rusya'da yeniden üretilmeye başlandı
Sovyet döneminin ikonik arabalarından 'Moskvich', Rusya'da yeniden üretilmeye başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© RT
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Fransız Renault firmasının yaptırımlar nedeniyle boşalttığı Moskova'daki fabrika, SSCB dönemindeki ikonik 'Moskvich' arabalarına yeniden hayat verdi.
Başkent Moskova'daki 'Moskvich' fabrikasının resmi açılışı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapıldı.

Fabrikada banttan ilk inen araç crossover segmentinde üretilen 'Moskvich 3' modeli oldu. 'Moskvich 3'ün aralık ayında satışa sunulması bekleniyor.

Manturov, fabrikanın önceliğinin elektrikli 'Moskvich' arabaları üretmek olduğunu ve ilk elektrikli araçların 2022 sonunda banttan inmesinin planlandığını ifade etti.

Firmanın, yeni partneri Kamaz ile birlikte yılda elektrikli araçlar da dahil 100 bin araç üretmesi hedefleniyor.
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