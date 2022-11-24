https://sputniknews.com.tr/20221124/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-bir-haftada-167-milyar-dolar-artti-1063804919.html

Rusya'nın uluslararası rezervleri bir haftada 16.7 milyar dolar arttı

Rusya'nın uluslararası rezervleri bir haftada 16.7 milyar dolar arttı

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, Rusya'nın uluslararası rezervleri, 11 Kasım'dan itibaren 16.7 milyar dolar artarak 18 Kasım itibarıyla 568.8 milyar... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T18:49+0300

2022-11-24T18:49+0300

2022-11-24T18:49+0300

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dolar rezervi

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Uluslararası rezervler, toplam miktarın 541.6 milyar dolar olduğu 4 Kasım'dan bu yana büyüme gösteriyor. 28 Ekim'den (550 milyar dolar) 4 Kasım'a kadar 8.5 milyar dolarlık bir düşüş yaşanmıştı.Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'na yaptırım uygulamalarının ardından Merkez Bankası'nın 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervinin 300 milyar dolardan fazlası dondurulmuş bulunuyor.

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