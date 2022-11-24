https://sputniknews.com.tr/20221124/rusyanin-iki-tu-160-ucagi-barents-ve-norvec-denizleri-uzerinde-13-saatlik-ucus-gerceklestirdi-1063808061.html

Rusya’nın iki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizleri üzerinde 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya’nın iki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizleri üzerinde 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik füze uçağının Barents ve Norveç denizleri üzerinde uluslararası hava sahasında 13 saatlik bir uçuş... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T20:34+0300

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dünya

tu-160

rusya

uçuş

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki stratejik füze uçağı Tu-160, Barents ve Norveç denizleri üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Uçuş süresinin 13 saat olarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, MiG-31 savaş uçağı ve Kuzey Filo hava savunma sistemlerinin Tu-160’lara eşlik ettiği aktarıldı.Uçuş sırasında, havada yakıt ikmalinin yapıldığını belirten Bakanlık, Rus uzak menzil savaş uçaklarının düzenli olarak Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği anımsatıldı.Tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedildi.

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tu-160, rusya, uçuş