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https://sputniknews.com.tr/20221124/rusyanin-iki-tu-160-ucagi-barents-ve-norvec-denizleri-uzerinde-13-saatlik-ucus-gerceklestirdi-1063808061.html
Rusya’nın iki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizleri üzerinde 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya’nın iki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizleri üzerinde 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik füze uçağının Barents ve Norveç denizleri üzerinde uluslararası hava sahasında 13 saatlik bir uçuş... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T20:34+0300
2022-11-24T20:34+0300
dünya
tu-160
rusya
uçuş
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki stratejik füze uçağı Tu-160, Barents ve Norveç denizleri üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Uçuş süresinin 13 saat olarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, MiG-31 savaş uçağı ve Kuzey Filo hava savunma sistemlerinin Tu-160’lara eşlik ettiği aktarıldı.Uçuş sırasında, havada yakıt ikmalinin yapıldığını belirten Bakanlık, Rus uzak menzil savaş uçaklarının düzenli olarak Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği anımsatıldı.Tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedildi.
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tu-160, rusya, uçuş

Rusya’nın iki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizleri üzerinde 13 saatlik uçuş gerçekleştirdi

20:34 24.11.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinTu-95MS
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik füze uçağının Barents ve Norveç denizleri üzerinde uluslararası hava sahasında 13 saatlik bir uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki stratejik füze uçağı Tu-160, Barents ve Norveç denizleri üzerinde uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Uçuş süresinin 13 saat olarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, MiG-31 savaş uçağı ve Kuzey Filo hava savunma sistemlerinin Tu-160’lara eşlik ettiği aktarıldı.
Uçuş sırasında, havada yakıt ikmalinin yapıldığını belirten Bakanlık, Rus uzak menzil savaş uçaklarının düzenli olarak Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği anımsatıldı.
Tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedildi.
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