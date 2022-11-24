https://sputniknews.com.tr/20221124/rusyada-2023te-insansiz-yuk-araclari-moskova-st-petersburg-karayolunda-test-edilecek-1063813733.html
Rusya’da 2023’te insansız yük araçları Moskova-St. Petersburg karayolunda test edilecek
Rusya’da 2023’te insansız yük araçları Moskova-St. Petersburg karayolunda test edilecek
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Moskova – St. Petersburg karayolunda insansız yük araçları testlerinin ülkede insansız ulaşım araçlarını geliştirme sürecini... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T22:48+0300
2022-11-24T22:48+0300
2022-11-24T22:48+0300
dünya
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karayolu
moskova
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Maksim Kolesnikov, “İlk insansız kamyonlar 2023’te otoyola çıkacak. Hükümetin bu yakınlarda, Moskova ve St. Petersbug arasındaki M-11 karayolunda insansız yük araçları için belirlediği yasal çerçeve, ülkemizde insansız araçların gelişimini hızlandıracak önemli bir sonuç” ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında, 3 yıl boyunca insansız yük araçlarının ticari amaçlarla kullanımına yönelik dijital yeniliklerin test edileceği anlatıldı.İnsansız kamyonların yük teslim süresini kısaltacağı, insan faktörü etkisini ortadan kaldıracağı ve çevre kirliliğini azaltacağı kaydedildi.
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rusya, karayolu, moskova, petersburg, st. petersburg
rusya, karayolu, moskova, petersburg, st. petersburg
Rusya’da 2023’te insansız yük araçları Moskova-St. Petersburg karayolunda test edilecek
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Moskova – St. Petersburg karayolunda insansız yük araçları testlerinin ülkede insansız ulaşım araçlarını geliştirme sürecini hızlandıracağını belirtti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Maksim Kolesnikov, “İlk insansız kamyonlar 2023’te otoyola çıkacak. Hükümetin bu yakınlarda, Moskova ve St. Petersbug arasındaki M-11 karayolunda insansız yük araçları için belirlediği yasal çerçeve, ülkemizde insansız araçların gelişimini hızlandıracak önemli bir sonuç” ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında, 3 yıl boyunca insansız yük araçlarının ticari amaçlarla kullanımına yönelik dijital yeniliklerin test edileceği anlatıldı.
İnsansız kamyonların yük teslim süresini kısaltacağı, insan faktörü etkisini ortadan kaldıracağı ve çevre kirliliğini azaltacağı kaydedildi.