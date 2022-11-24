https://sputniknews.com.tr/20221124/rusya-erdoganla-esadin-gorusmesi-icin-platform-saglamaya-haziriz-1063788219.html
Rusya: Erdoğan’la Esad’ın görüşmesi için platform sağlamaya hazırız
Rusya: Erdoğan’la Esad’ın görüşmesi için platform sağlamaya hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, taraflardan her ikisinin de istemesi hâlinde ülkesinin Türkiye... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:58+0300
2022-11-24T11:58+0300
2022-11-24T11:58+0300
dünya
rusya
suriye
türkiye
recep tayyip erdoğan
beşar esad
aleksandr lavrentyev
görüşme
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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın görüşme olasılığına ilişkin RİA Novosti ajansına verdiği demeçte, “Düşünüyorum ki karşılıklı istek olması hâlinde Rusya, bu görüşme için platform sağlamaya hazır olacaktır. Buna dair şüphem dahi yok” ifadelerini kullandı.“Bu çok önemli bir görüşme, fakat hazırlığı gereken şekilde yapılmalı ve belirli koşulların sağlanmış olması gerekiyor” diyen Lavrentyev, “Görüşmenin sonucunun da suriye krizinin taraflarından her birine doğru sinyali vermersi gerekli, böyle olmalı ki söz konusu görüşme krizin çözümüne katkısı olsun” vurgusunu yaptı.Lavrentyev ayrıca, Erdoğan ile Esad’ın olası görüşmesinin düzenlenmesi için farklı düzeylerde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
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rusya, suriye, türkiye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, aleksandr lavrentyev, görüşme
rusya, suriye, türkiye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, aleksandr lavrentyev, görüşme
Rusya: Erdoğan’la Esad’ın görüşmesi için platform sağlamaya hazırız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, taraflardan her ikisinin de istemesi hâlinde ülkesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bir araya gelmeleri için platform sağlayabileceğini belirtti.
Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın görüşme olasılığına ilişkin RİA Novosti ajansına verdiği demeçte, “Düşünüyorum ki karşılıklı istek olması hâlinde Rusya, bu görüşme için platform sağlamaya hazır olacaktır. Buna dair şüphem dahi yok” ifadelerini kullandı.
“Bu çok önemli bir görüşme, fakat hazırlığı gereken şekilde yapılmalı ve belirli koşulların sağlanmış olması gerekiyor” diyen Lavrentyev, “Görüşmenin sonucunun da suriye krizinin taraflarından her birine doğru sinyali vermersi gerekli, böyle olmalı ki söz konusu görüşme krizin çözümüne katkısı olsun” vurgusunu yaptı.
Lavrentyev ayrıca, Erdoğan ile Esad’ın olası görüşmesinin düzenlenmesi için farklı düzeylerde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.