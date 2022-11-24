https://sputniknews.com.tr/20221124/rusya-erdoganla-esadin-gorusmesi-icin-platform-saglamaya-haziriz-1063788219.html

Rusya: Erdoğan’la Esad’ın görüşmesi için platform sağlamaya hazırız

Rusya: Erdoğan’la Esad’ın görüşmesi için platform sağlamaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, taraflardan her ikisinin de istemesi hâlinde ülkesinin Türkiye... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T11:58+0300

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dünya

rusya

suriye

türkiye

recep tayyip erdoğan

beşar esad

aleksandr lavrentyev

görüşme

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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın görüşme olasılığına ilişkin RİA Novosti ajansına verdiği demeçte, “Düşünüyorum ki karşılıklı istek olması hâlinde Rusya, bu görüşme için platform sağlamaya hazır olacaktır. Buna dair şüphem dahi yok” ifadelerini kullandı.“Bu çok önemli bir görüşme, fakat hazırlığı gereken şekilde yapılmalı ve belirli koşulların sağlanmış olması gerekiyor” diyen Lavrentyev, “Görüşmenin sonucunun da suriye krizinin taraflarından her birine doğru sinyali vermersi gerekli, böyle olmalı ki söz konusu görüşme krizin çözümüne katkısı olsun” vurgusunu yaptı.Lavrentyev ayrıca, Erdoğan ile Esad’ın olası görüşmesinin düzenlenmesi için farklı düzeylerde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221123/rusya-ankara-ve-samdan-birbirlerine-dogru-adim-atmaya-hazir-olduklarinin-sinyalini-aliyoruz-1063754266.html

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rusya, suriye, türkiye, recep tayyip erdoğan, beşar esad, aleksandr lavrentyev, görüşme