https://sputniknews.com.tr/20221124/rusya-disisleri-turkiyenin-suriyede-kara-operasyonu-duzenlemesi-bolgedeki-gerilimi-tirmandirir-1063793614.html

Rusya Dışişleri: Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırır

Rusya Dışişleri: Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu düzenlemesinin bölgede gerilimi tırmandıracağını ve burada... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T13:52+0300

2022-11-24T13:52+0300

2022-11-24T14:09+0300

dünya

mariya zaharova

türkiye

suriye

operasyon

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063795067_0:210:2036:1355_1920x0_80_0_0_1978e671c42d71dc372da5939cabe4f6.jpg

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi olasılığına ilişkin soru üzerine, “Suriye sorunu konusunda Türk tarafı ile sıkı iletişim içindeyiz. Türkiye’nin, ulusal güvenliğine dönük tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz, bununla beraber Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar” dedi.Zaharova, ‘sınır bölgelerinde güvenlikle ilgili sorunların tamamen çözülmesinin en iyi yönteminin, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında doğrudan diyalog kurulması olacağına’ inandıklarını da ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221124/rusya-erdoganla-esadin-gorusmesi-icin-platform-saglamaya-haziriz-1063788219.html

suriye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, türkiye, suriye, operasyon, rusya