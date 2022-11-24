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Rusya Dışişleri: Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırır
Rusya Dışişleri: Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu düzenlemesinin bölgede gerilimi tırmandıracağını ve burada... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:52+0300
2022-11-24T14:09+0300
dünya
mariya zaharova
türkiye
suriye
operasyon
rusya
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi olasılığına ilişkin soru üzerine, “Suriye sorunu konusunda Türk tarafı ile sıkı iletişim içindeyiz. Türkiye’nin, ulusal güvenliğine dönük tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz, bununla beraber Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar” dedi.Zaharova, ‘sınır bölgelerinde güvenlikle ilgili sorunların tamamen çözülmesinin en iyi yönteminin, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında doğrudan diyalog kurulması olacağına’ inandıklarını da ekledi.
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mariya zaharova, türkiye, suriye, operasyon, rusya
mariya zaharova, türkiye, suriye, operasyon, rusya

Rusya Dışişleri: Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırır

13:52 24.11.2022 (güncellendi: 14:09 24.11.2022)
© AFP 2022 / YURI KADOBNOVMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de bir kara operasyonu düzenlemesinin bölgede gerilimi tırmandıracağını ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de kara operasyonu düzenlemesi olasılığına ilişkin soru üzerine, “Suriye sorunu konusunda Türk tarafı ile sıkı iletişim içindeyiz. Türkiye’nin, ulusal güvenliğine dönük tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz, bununla beraber Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar” dedi.
Zaharova, ‘sınır bölgelerinde güvenlikle ilgili sorunların tamamen çözülmesinin en iyi yönteminin, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında doğrudan diyalog kurulması olacağına’ inandıklarını da ekledi.
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