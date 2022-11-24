https://sputniknews.com.tr/20221124/rus-universitesi-mgimo-2023te-turkiyede-bir-rus-okulu-acmayi-planliyor-1063802821.html
Rus üniversitesi MGIMO, 2023'te Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planlıyor
Rus üniversitesi MGIMO, 2023'te Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planlıyor
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin (MGIMO) 2023 yılında Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planladığı bildirildi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T17:45+0300
2022-11-24T17:45+0300
2022-11-24T17:46+0300
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rus
okul
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MGIMO Rektörü Anatoliy Torkunov, 2023 yılında Rus üniversitelerine devlet destekli ‘Öncelik-2030’ programı kapsamında Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planladıklarını belirtti.Rus basınına konuşan Torkunov, bu yıl Özbekistan ve Kırgızistan'da MGIMO lise sınıfı modelinde iki Rus uluslararası okulun açıldığını anımstarak, “2023'te Türkiye'de de bir okul açmayı planlıyoruz” dedi.Yurtdışındaki Rus okullarının yabancı öğrencilerin Rus üniversitelerine girmesine yardımcı olduğunu ve bunun da uzun vadede ülkeler arasındaki ilişkilere olumlu etkisi olduğunu vurgulayan rektör, “Nitelikli bir uzmanı yetiştirmek yıllar alıyor, bu yüzden yetenekli gençleri daha lisedeyken aramaya başlıyoruz. Pratik, bu tür adayların gelecekte daha motive ve sorumlu olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, bugün üniversiteler için lise eğitimindeki güncel eğilimlerin başında olmak önemlidir” ifadelerini kullandı.
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rus, okul, üniversite, türkiye
rus, okul, üniversite, türkiye
Rus üniversitesi MGIMO, 2023'te Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planlıyor
17:45 24.11.2022 (güncellendi: 17:46 24.11.2022) Abone ol
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin (MGIMO) 2023 yılında Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planladığı bildirildi.
MGIMO Rektörü Anatoliy Torkunov, 2023 yılında Rus üniversitelerine devlet destekli ‘Öncelik-2030’ programı kapsamında Türkiye'de bir Rus okulu açmayı planladıklarını belirtti.
Rus basınına konuşan Torkunov, bu yıl Özbekistan ve Kırgızistan'da MGIMO lise sınıfı modelinde iki Rus uluslararası okulun açıldığını anımstarak, “2023'te Türkiye'de de bir okul açmayı planlıyoruz” dedi.
Yurtdışındaki Rus okullarının yabancı öğrencilerin Rus üniversitelerine girmesine yardımcı olduğunu ve bunun da uzun vadede ülkeler arasındaki ilişkilere olumlu etkisi olduğunu vurgulayan rektör, “Nitelikli bir uzmanı yetiştirmek yıllar alıyor, bu yüzden yetenekli gençleri daha lisedeyken aramaya başlıyoruz. Pratik, bu tür adayların gelecekte daha motive ve sorumlu olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, bugün üniversiteler için lise eğitimindeki güncel eğilimlerin başında olmak önemlidir” ifadelerini kullandı.