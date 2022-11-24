https://sputniknews.com.tr/20221124/rus-ortodoks-kilisesi-ukrayna-makamlarini-kilise-hayatina-mudahaleyle-sucladi-1063807840.html
Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna makamlarını kilise hayatına müdahaleyle suçladı
Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna makamlarını kilise hayatına müdahaleyle suçladı
Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy, Kiev-Peçersk manastırındaki aramaların Ukrayna makamlarının kilisenin yaşamına... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T20:13+0300
2022-11-24T20:13+0300
2022-11-24T20:13+0300
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rus ortodoks kilisesi
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Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün Kazan'da düzenlenen konferansında yaptığı konuşmada, Kiev-Peçersk manastırındaki aramaların Ukrayna makamlarının kilisenin yaşamına müdahale etmeye yönelik kaba bir girişimi ve Kiev'in Rus olan her şeye karşı mücadele siyasetine uyduğunu söyledi.Metropolit Antoniy, “Bugün yaşananlar, ne yazık ki Ukraynalı yetkililerin bizi Ortodoks Kilisesi'nin sağlayabileceği manevi birlikten mahrum bırakmaya yönelik yeni bir girişimidir” dedi.Bu tür olayların günden güne arttığına dikkat çeken metropolit, “Daha dün Kiev-Peçersk Manastırı’nda aramalar yapıldı. Burası kilisemizin en büyük mabetlerinden biri. Oraya, Moskova Patrikhanesi ile birlik içinde olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna'da bir tür beşinci kolumuz olduğuna dair ileri sürdükleri tezi doğrulayacak kanıtlar arayan Ukrayna Güvenlik Servisi elemanları geldi” diye konuştu.Bundan kısa bir süre önce, Ukrayna Ortodoks Kilisesi piskoposluklarına başkanlık eden metropolitlerin evlerinde aramalar yapıldığını ve bazılarının evinde Patrik Kirill'in her zaman tüm piskoposluklara gönderilen Paskalya mesajlarının bulunduğunu belirten metroplolit, ardından Verhovna Rada’ya Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin yasaklanması için bir yasa tasarısı sunulduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti."Bütün bunlar, elbette, ülkenin siyasi liderliğinin kilisenin yaşamına müdahale etmeye yönelik kaba girişimleridir, tüm bunlar, bugün Ukrayna'da yaşanan Rus olan her şeye karşı mücadele bağlamına uyuyor” dedi.Aynı zamanda, Ukrayna'daki kanonik kiliseye karşı yıllardır süren mücadeleye rağmen, inananların inanılmaz bir fikir birliği içinde olduğuna vurgu yapan metropolit, “Kendilerini ait olmak istedikleri kiliseye ait olma imkanından mahrum etmeye yönelik her türlü girişime kararlılıkla direniyorlar. İnananlar artık parklarda dua ediyorlar. Ortodoks Kilisesi'ne yönelik bu zulümlere direnmelerine yardımcı olan çok güçlü bir manevi öze sahipler. Bu gücün Ukrayna'daki Ortodoks Kilisesi'nin bugün ne yazık ki karşı karşıya olduğu zorluklara direnmeye yardımcı olacağına derinden inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, rusya, ukrayna ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi
ukrayna, rusya, ukrayna ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi
Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna makamlarını kilise hayatına müdahaleyle suçladı
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Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy, Kiev-Peçersk manastırındaki aramaların Ukrayna makamlarının kilisenin yaşamına müdahale etmeye yönelik kaba bir girişimi olduğunu ifade etti.
Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Antoniy, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün Kazan'da düzenlenen konferansında yaptığı konuşmada, Kiev-Peçersk manastırındaki aramaların Ukrayna makamlarının kilisenin yaşamına müdahale etmeye yönelik kaba bir girişimi ve Kiev'in Rus olan her şeye karşı mücadele siyasetine uyduğunu söyledi.
Metropolit Antoniy, “Bugün yaşananlar, ne yazık ki Ukraynalı yetkililerin bizi Ortodoks Kilisesi'nin sağlayabileceği manevi birlikten mahrum bırakmaya yönelik yeni bir girişimidir” dedi.
Bu tür olayların günden güne arttığına dikkat çeken metropolit, “Daha dün Kiev-Peçersk Manastırı’nda aramalar yapıldı. Burası kilisemizin en büyük mabetlerinden biri. Oraya, Moskova Patrikhanesi ile birlik içinde olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna'da bir tür beşinci kolumuz olduğuna dair ileri sürdükleri tezi doğrulayacak kanıtlar arayan Ukrayna Güvenlik Servisi elemanları geldi” diye konuştu.
Bundan kısa bir süre önce, Ukrayna Ortodoks Kilisesi piskoposluklarına başkanlık eden metropolitlerin evlerinde aramalar yapıldığını ve bazılarının evinde Patrik Kirill'in her zaman tüm piskoposluklara gönderilen Paskalya mesajlarının bulunduğunu belirten metroplolit, ardından Verhovna Rada’ya Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin yasaklanması için bir yasa tasarısı sunulduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti.
"Bütün bunlar, elbette, ülkenin siyasi liderliğinin kilisenin yaşamına müdahale etmeye yönelik kaba girişimleridir, tüm bunlar, bugün Ukrayna'da yaşanan Rus olan her şeye karşı mücadele bağlamına uyuyor” dedi.
Aynı zamanda, Ukrayna'daki kanonik kiliseye karşı yıllardır süren mücadeleye rağmen, inananların inanılmaz bir fikir birliği içinde olduğuna vurgu yapan metropolit, “Kendilerini ait olmak istedikleri kiliseye ait olma imkanından mahrum etmeye yönelik her türlü girişime kararlılıkla direniyorlar. İnananlar artık parklarda dua ediyorlar. Ortodoks Kilisesi'ne yönelik bu zulümlere direnmelerine yardımcı olan çok güçlü bir manevi öze sahipler. Bu gücün Ukrayna'daki Ortodoks Kilisesi'nin bugün ne yazık ki karşı karşıya olduğu zorluklara direnmeye yardımcı olacağına derinden inanıyorum” ifadelerini kullandı.