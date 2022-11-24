https://sputniknews.com.tr/20221124/putinden-wargonzo-kurucusu-pegova-cesaret-madalyasi-1063806913.html

Putin’den WarGonzo kurucusu Pegov’a Cesaret Madalyası

Putin’den WarGonzo kurucusu Pegov’a Cesaret Madalyası

WarGonzo medya projesinin kurucusu Semen Pegov, sergilediği cesaret ve özveri için Cesaret Madalya’sına layık görüldü. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T19:47+0300

2022-11-24T19:47+0300

2022-11-24T19:47+0300

dünya

rusya

wargonzo

semen pegov

madalya

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Kremlin’in internet sitesinde, “Devlet Başkanı, savaş muhabiri Semen Pegov’u, mesleki görevini yerine getirdiği sırada sergilediği cesaret ve özveriden dolayı Cesaret Madalyası ile ödüllendirdi” diye bildirildi.Pegov, Telegram hesabından, madalyaya layık görülmesine, “Rusya’ya hizmet ediyorum” sözleriyle cevap verdi.Pegon, ekim ayında Donbass’ta ayağından yaralanmıştı.Semen Pegov, 2020 sonbaharında Karabağ’da yaşanan 44 günlük savaş sırasında, Ermeni güçlerinin mevzilerinden yaptığı röportajlarla ünlenmişti. Pegov, Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı Ukrayna’da da görev yapmıştı.

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rusya, wargonzo, semen pegov, madalya