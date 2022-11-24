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Putin’den WarGonzo kurucusu Pegov’a Cesaret Madalyası
Putin’den WarGonzo kurucusu Pegov’a Cesaret Madalyası
WarGonzo medya projesinin kurucusu Semen Pegov, sergilediği cesaret ve özveri için Cesaret Madalya’sına layık görüldü. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
dünya
rusya
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Kremlin’in internet sitesinde, “Devlet Başkanı, savaş muhabiri Semen Pegov’u, mesleki görevini yerine getirdiği sırada sergilediği cesaret ve özveriden dolayı Cesaret Madalyası ile ödüllendirdi” diye bildirildi.Pegov, Telegram hesabından, madalyaya layık görülmesine, “Rusya’ya hizmet ediyorum” sözleriyle cevap verdi.Pegon, ekim ayında Donbass’ta ayağından yaralanmıştı.Semen Pegov, 2020 sonbaharında Karabağ’da yaşanan 44 günlük savaş sırasında, Ermeni güçlerinin mevzilerinden yaptığı röportajlarla ünlenmişti. Pegov, Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı Ukrayna’da da görev yapmıştı.
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rusya, wargonzo, semen pegov, madalya
rusya, wargonzo, semen pegov, madalya

Putin’den WarGonzo kurucusu Pegov’a Cesaret Madalyası

19:47 24.11.2022
© WarGonzoSemen Pegov
Semen Pegov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© WarGonzo
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WarGonzo medya projesinin kurucusu Semen Pegov, sergilediği cesaret ve özveri için Cesaret Madalya’sına layık görüldü.
Kremlin’in internet sitesinde, “Devlet Başkanı, savaş muhabiri Semen Pegov’u, mesleki görevini yerine getirdiği sırada sergilediği cesaret ve özveriden dolayı Cesaret Madalyası ile ödüllendirdi” diye bildirildi.
Pegov, Telegram hesabından, madalyaya layık görülmesine, “Rusya’ya hizmet ediyorum” sözleriyle cevap verdi.
Pegon, ekim ayında Donbass’ta ayağından yaralanmıştı.
Semen Pegov, 2020 sonbaharında Karabağ’da yaşanan 44 günlük savaş sırasında, Ermeni güçlerinin mevzilerinden yaptığı röportajlarla ünlenmişti. Pegov, Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı Ukrayna’da da görev yapmıştı.
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