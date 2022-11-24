https://sputniknews.com.tr/20221124/putin-rusyada-yapay-zeka-gelistirme-alanindaki-oncelikler-gercek-dijital-egemenligi-saglamali-1063801760.html

Putin: Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki öncelikler, gerçek dijital egemenliği sağlamalı

Putin: Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki öncelikler, gerçek dijital egemenliği sağlamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmiş versiyonundaki önceliklerin Rusya'nın teknolojik ve dijital... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T17:00+0300

2022-11-24T17:00+0300

2022-11-24T17:00+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yapay zeka

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'Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Putin, "İçinde bulunduğumuz on yıllık dönemdeki görevimiz, yapay zekanın kitlesel ölçekte kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu, ekonominin, sosyal yaşamın tüm sektörlerini ve devlet yönetim sistemini kapsamalıdır" dedi.Rusya'nın ve tüm Rus toplumunun gerçek teknolojik, dijital ve iyi düzeyde kültür, eğitim, değer egemenliğini oluşturabilecek güçte olmaları gerektiğini kaydeden Putin, "Ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmiş versiyonunda bilhassa bu tür önceliklere yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, Devlet Başkanlığı İdaresi'nden hükümet ve yapay zeka alanındaki şirketler ittifakı ile birlikte kararname taslağı hazırlamasını rica ediyorum. Kararnameyi birlikte inceleyip kabul edelim" ifadelerini kullandı.

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