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Putin: Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki öncelikler, gerçek dijital egemenliği sağlamalı
Putin: Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki öncelikler, gerçek dijital egemenliği sağlamalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmiş versiyonundaki önceliklerin Rusya'nın teknolojik ve dijital... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T17:00+0300
2022-11-24T17:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
yapay zeka
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'Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Putin, "İçinde bulunduğumuz on yıllık dönemdeki görevimiz, yapay zekanın kitlesel ölçekte kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu, ekonominin, sosyal yaşamın tüm sektörlerini ve devlet yönetim sistemini kapsamalıdır" dedi.Rusya'nın ve tüm Rus toplumunun gerçek teknolojik, dijital ve iyi düzeyde kültür, eğitim, değer egemenliğini oluşturabilecek güçte olmaları gerektiğini kaydeden Putin, "Ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmiş versiyonunda bilhassa bu tür önceliklere yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, Devlet Başkanlığı İdaresi'nden hükümet ve yapay zeka alanındaki şirketler ittifakı ile birlikte kararname taslağı hazırlamasını rica ediyorum. Kararnameyi birlikte inceleyip kabul edelim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/rusyanin-onde-gelen-universitesinin-rektoru-gelecegi-belirleyecek-trendleri-anlatti-1060340409.html
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rusya, vladimir putin, yapay zeka
rusya, vladimir putin, yapay zeka

Putin: Rusya'da yapay zeka geliştirme alanındaki öncelikler, gerçek dijital egemenliği sağlamalı

17:00 24.11.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmiş versiyonundaki önceliklerin Rusya'nın teknolojik ve dijital egemenliğinin tesis edilmesine katkı sunması gerektiğini söyledi.
'Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Putin, "İçinde bulunduğumuz on yıllık dönemdeki görevimiz, yapay zekanın kitlesel ölçekte kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu, ekonominin, sosyal yaşamın tüm sektörlerini ve devlet yönetim sistemini kapsamalıdır" dedi.
Rusya'nın ve tüm Rus toplumunun gerçek teknolojik, dijital ve iyi düzeyde kültür, eğitim, değer egemenliğini oluşturabilecek güçte olmaları gerektiğini kaydeden Putin, "Ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmiş versiyonunda bilhassa bu tür önceliklere yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, Devlet Başkanlığı İdaresi'nden hükümet ve yapay zeka alanındaki şirketler ittifakı ile birlikte kararname taslağı hazırlamasını rica ediyorum. Kararnameyi birlikte inceleyip kabul edelim" ifadelerini kullandı.
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