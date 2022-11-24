Prof. Osman Arıkan: Karar aldım 5 yıl kıyafet almayacağım, tercihlerinizle çevreyi koruyabilirsiniz

“Elektrikli olmasa da şarj için dahi prize taktığınız herhangi bir alete elektrikli ve elektronik eşya diyoruz. Bunlar atık haline geldiği zaman da elektronik atık diyoruz. Elektronik atık konusunun en büyük sıkıntısı kayıt dışı olması. Belediyeler, e-atık kumbaralarını ya da atık getirme merkezlerini AVM’lere yerleştirmeye başladılar. AVM’lere yerleştirilen atık getirme merkezlerinin sayısı Türkiye’de şu an için binden fazla. E-atıklarla ilgili en büyük maliyet taşıma. Eğer vatandaşlar getirirlerse içerisindeki malzemeler kıymetli madenler oldukları için ekonomik getirisi de var. Kullanma ömrü tamamlanan ürünü e-atık merkezine teslim etmemiz çok önemli. Pandemi sonrası emtia fiyatları yükseldiği için cihazların içerisinde bulunan ağır metallerin de fiyatları yükseldi. Atık artık çok kıymetli bir malzeme haline geldi. Hurdacılar bu atıkları toplamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bazı cihazların içerisindeki maddeler ağır metal içerdiği için kullanılmıyorsa sağlık açısından tutmamak gerekiyor. Bu konuda dünyanın birçok ülkesi teşvik veriyor.