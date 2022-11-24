https://sputniknews.com.tr/20221124/prof-osman-arikan-karar-aldim-5-yil-kiyafet-almayacagim-tercihlerinizle-cevreyi-koruyabilirsiniz-1063810875.html
Prof. Osman Arıkan: Karar aldım 5 yıl kıyafet almayacağım, tercihlerinizle çevreyi koruyabilirsiniz
Prof. Osman Arıkan: Karar aldım 5 yıl kıyafet almayacağım, tercihlerinizle çevreyi koruyabilirsiniz
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Prof. Osman Arıkan, 'ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanmak' prensibinin önemine değinerek... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T21:42+0300
2022-11-24T21:42+0300
2022-11-24T21:48+0300
radyo
akşam postasi
çevre
atık
kıyafet
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İTÜ Çevre Mühendisliği’nden Prof. Osman Arıkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Prof. Arıkan, “Ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanmak hayattaki en önemli prensiplerimizden olmalı. Nisan ayında önümüzdeki 5 yıl boyunca kıyafet almayacağım diye bir karar aldım. Çevreyi gerçekten korumak istiyorsanız bazı şeylerden feragat etmeniz lazım” dedi.Prof. Arıkan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Elektronik atık sorunu'Kullan-at ekonomisi bitmeli'
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, çevre, atık, kıyafet
radyo, çevre, atık, kıyafet
Prof. Osman Arıkan: Karar aldım 5 yıl kıyafet almayacağım, tercihlerinizle çevreyi koruyabilirsiniz
21:42 24.11.2022 (güncellendi: 21:48 24.11.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Prof. Osman Arıkan, 'ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanmak' prensibinin önemine değinerek, "Karar aldım 5 yıl kıyafet almayacağım. Bireysel tercihlerinizle çevreyi koruyabilirsiniz" dedi.
İTÜ Çevre Mühendisliği’nden Prof. Osman Arıkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Prof. Arıkan, “Ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanmak hayattaki en önemli prensiplerimizden olmalı. Nisan ayında önümüzdeki 5 yıl boyunca kıyafet almayacağım diye bir karar aldım. Çevreyi gerçekten korumak istiyorsanız bazı şeylerden feragat etmeniz lazım” dedi.
Prof. Arıkan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Elektronik atık sorunu
“Elektrikli olmasa da şarj için dahi prize taktığınız herhangi bir alete elektrikli ve elektronik eşya diyoruz. Bunlar atık haline geldiği zaman da elektronik atık diyoruz. Elektronik atık konusunun en büyük sıkıntısı kayıt dışı olması. Belediyeler, e-atık kumbaralarını ya da atık getirme merkezlerini AVM’lere yerleştirmeye başladılar. AVM’lere yerleştirilen atık getirme merkezlerinin sayısı Türkiye’de şu an için binden fazla. E-atıklarla ilgili en büyük maliyet taşıma. Eğer vatandaşlar getirirlerse içerisindeki malzemeler kıymetli madenler oldukları için ekonomik getirisi de var. Kullanma ömrü tamamlanan ürünü e-atık merkezine teslim etmemiz çok önemli. Pandemi sonrası emtia fiyatları yükseldiği için cihazların içerisinde bulunan ağır metallerin de fiyatları yükseldi. Atık artık çok kıymetli bir malzeme haline geldi. Hurdacılar bu atıkları toplamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Bazı cihazların içerisindeki maddeler ağır metal içerdiği için kullanılmıyorsa sağlık açısından tutmamak gerekiyor. Bu konuda dünyanın birçok ülkesi teşvik veriyor.
'Kullan-at ekonomisi bitmeli'
Kullan ve at ekonomisini bırakmamız lazım. Kullandıktan sonra atayım demek yerine onu kullanılabilecek yerlere teslim etmemiz gerekiyor. Kullanmıyorsanız satın. Vatandaşların ikinci el ve garantili malzemeyi almasına yönelik teşvik için Türkiye’de yenilenmiş telefonlar satılıyor ve firmalar artık bu cihazlara da garanti veriyorlar hata bu cihazlardaki KDV oranları da düşürüldü. Tüketim alışkanlığımızı azaltmamız gerekiyor. Kullan at malzemeler kullanmak yerine dönüşebilir veya tekrar kullanılabilir malzemelere geçmemiz gerekiyor. AB’de tek üretimlik malzemelere kısıtlamalar getirildi. Türkiye’nin bu konudaki ilk düzenlemesi poşetleri ücretli hale getirmek oldu. Birçok kişi artık bez torba kullanıyor ama sayının artması gerekiyor. Ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanmak hayattaki en önemli prensiplerimizden olmalı. Nisan ayında önümüzdeki 5 yıl boyunca kıyafet almayacağım diye bir karar aldım. Çevreyi gerçekten korumak istiyorsanız bazı şeylerden feragat etmeniz lazım.”