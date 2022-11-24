https://sputniknews.com.tr/20221124/pentagon-suriyedeki-son-hava-saldirilari-abd-personelinin-guvenligini-dogrudan-tehdit-etti-1063776257.html

Pentagon: 'Suriye'deki son hava saldırıları, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti'

Pentagon: 'Suriye'deki son hava saldırıları, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti'

Pentagon, Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyduğunu belirterek, gerilimi derhal azaltma çağrısında bulundu. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T00:36+0300

2022-11-24T00:36+0300

2022-11-24T00:43+0300

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abd

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suriye

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon

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Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, on binden fazla IŞİD tutuklusunu gözaltına almak için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" denildi.

suriye

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abd, türkiye, suriye, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon