https://sputniknews.com.tr/20221124/osym-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-oturumlari-17-18-haziran-2023te-yapilacak-1063799542.html

ÖSYM: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

ÖSYM: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T15:38+0300

2022-11-24T15:38+0300

2022-11-24T15:57+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

sınav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi belli oldu.ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20220904/yks-ek-yerlestirme-takvimi-belli-oldu-1060797053.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav