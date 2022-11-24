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ÖSYM: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak
ÖSYM: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi belli oldu.ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220904/yks-ek-yerlestirme-takvimi-belli-oldu-1060797053.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, sınav

ÖSYM: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

15:38 24.11.2022 (güncellendi: 15:57 24.11.2022)
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AA
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ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi belli oldu.
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
TÜRKİYE
YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu
4 Eylül, 20:11
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