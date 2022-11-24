https://sputniknews.com.tr/20221124/mill-savunma-bakani-akar-abdnin-ankara-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1063793151.html
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T13:32+0300
2022-11-24T13:32+0300
2022-11-24T13:41+0300
hulusi akar
türkiye
jeffry flake
abd
büyükelçi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Flake ile Bakanlık'ta görüştü.
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hulusi akar, jeffry flake, abd, büyükelçi
hulusi akar, jeffry flake, abd, büyükelçi
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
13:32 24.11.2022 (güncellendi: 13:41 24.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Flake ile Bakanlık'ta görüştü.