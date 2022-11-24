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https://sputniknews.com.tr/20221124/mill-savunma-bakani-akar-abdnin-ankara-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1063793151.html
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
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hulusi akar
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jeffry flake
abd
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Flake ile Bakanlık'ta görüştü.
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hulusi akar, jeffry flake, abd, büyükelçi
hulusi akar, jeffry flake, abd, büyükelçi

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

13:32 24.11.2022 (güncellendi: 13:41 24.11.2022)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Flake ile Bakanlık'ta görüştü.
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