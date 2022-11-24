https://sputniknews.com.tr/20221124/mill-savunma-bakani-akar-abdnin-ankara-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1063793151.html

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T13:32+0300

2022-11-24T13:32+0300

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hulusi akar

türkiye

jeffry flake

abd

büyükelçi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Flake ile Bakanlık'ta görüştü.

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hulusi akar, jeffry flake, abd, büyükelçi