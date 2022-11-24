https://sputniknews.com.tr/20221124/mehdiyim-dedi-suc-makinesi-cikti-1063787758.html
'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı
'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı
İstanbul'da, kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir kişi genç bir kadını dolandırdı. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:56+0300
2022-11-24T11:56+0300
2022-11-24T11:56+0300
yaşam
mehdi
istanbul
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Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre; bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan zanlı tarafından dolandırıldığını söyledi.Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi.Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.Genç kadın, şüphelinin kendisine, "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi. Ben senin kaderini açacağım" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Dolandırıldığını anlayan genç kadın ise zanlıyı ihbar etti.
istanbul
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mehdi, istanbul
'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı
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İstanbul'da, kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir kişi genç bir kadını dolandırdı. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi
Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre; bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan zanlı tarafından dolandırıldığını söyledi.
Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.
Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi.
Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Genç kadın, şüphelinin kendisine, "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi. Ben senin kaderini açacağım" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Dolandırıldığını anlayan genç kadın ise zanlıyı ihbar etti.