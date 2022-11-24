Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221124/mehdiyim-dedi-suc-makinesi-cikti-1063787758.html
'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı
'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı
İstanbul'da, kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir kişi genç bir kadını dolandırdı. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu... 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:56+0300
2022-11-24T11:56+0300
yaşam
mehdi
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063787959_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_610884770e128ca0892be7cc4fa1adba.jpg
Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre; bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan zanlı tarafından dolandırıldığını söyledi.Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi.Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.Genç kadın, şüphelinin kendisine, "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi. Ben senin kaderini açacağım" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Dolandırıldığını anlayan genç kadın ise zanlıyı ihbar etti.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063787959_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_e930f2a45aadbb4f8d45327c228d599e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehdi, istanbul
mehdi, istanbul

'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı

11:56 24.11.2022
© Fotoğraf'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı
'Mehdiyim' dedi, suç makinesi çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İstanbul'da, kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir kişi genç bir kadını dolandırdı. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi
Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre; bir kişi, kendisini Mehdi olarak tanıtan zanlı tarafından dolandırıldığını söyledi.
Buna göre genç kadın, kendisini Mehdi olarak tanıtan bir kişiyle bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı.
Zanlının genç kadına büyü yapıldığını söylediği ve ardından da büyüyü bozma vaadiyle genç kadının 40 bin lirasını aldığı belirlendi.
Bununla da kalmayan zanlı, genç kadından 273 bin lira daha istedi. Zanlının ise dolandırıcılıktan tehdide 19 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Genç kadın, şüphelinin kendisine, "Peygamberlerimiz beni sana gönderdi. Ben senin kaderini açacağım" şeklinde sözler söylediğini kaydetti. Dolandırıldığını anlayan genç kadın ise zanlıyı ihbar etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала