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https://sputniknews.com.tr/20221124/kievde-elektrik-iki-uc-saatligine-geri-gelecek-1063814987.html
'Kiev'de elektrik iki üç saatliğine geri gelecek'
'Kiev'de elektrik iki üç saatliğine geri gelecek'
Ukraynalı enerji şirketi DTEK İcra Direktörü Dmytro Saharuk, Kiev'de elektriğin sadece iki-üç saatliğine geri getirileceğini söyledi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T23:39+0300
2022-11-24T23:39+0300
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elektrik kesintisi
ukrayna
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Saharuk, katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada Kiev askeri yönetiminin şu anda kentin yaklaşık yüzde 70'inde elektrik bulunmadığına dair raporlarını doğruladı.Saharuk ayırca, "Kiev'in enerji hacmi eski haline gelene kadar elektriği iki-üç saatliğine açacağız. Kentin yüzde 30'u elektriğe ulaşıyor" dedi.
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kiev, elektrik, elektrik kesintisi, ukrayna, ukrayna krizi
kiev, elektrik, elektrik kesintisi, ukrayna, ukrayna krizi

'Kiev'de elektrik iki üç saatliğine geri gelecek'

23:39 24.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYKiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Ukraynalı enerji şirketi DTEK İcra Direktörü Dmytro Saharuk, Kiev'de elektriğin sadece iki-üç saatliğine geri getirileceğini söyledi.
Saharuk, katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada Kiev askeri yönetiminin şu anda kentin yaklaşık yüzde 70'inde elektrik bulunmadığına dair raporlarını doğruladı.
Saharuk ayırca, "Kiev'in enerji hacmi eski haline gelene kadar elektriği iki-üç saatliğine açacağız. Kentin yüzde 30'u elektriğe ulaşıyor" dedi.
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