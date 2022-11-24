https://sputniknews.com.tr/20221124/kievde-elektrik-iki-uc-saatligine-geri-gelecek-1063814987.html
'Kiev'de elektrik iki üç saatliğine geri gelecek'
'Kiev'de elektrik iki üç saatliğine geri gelecek'
Ukraynalı enerji şirketi DTEK İcra Direktörü Dmytro Saharuk, Kiev'de elektriğin sadece iki-üç saatliğine geri getirileceğini söyledi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T23:39+0300
2022-11-24T23:39+0300
2022-11-24T23:39+0300
dünya
kiev
elektrik
elektrik kesintisi
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063141817_0:227:3078:1958_1920x0_80_0_0_6d893fe5df414ec5b65db416c0045e71.jpg
Saharuk, katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada Kiev askeri yönetiminin şu anda kentin yaklaşık yüzde 70'inde elektrik bulunmadığına dair raporlarını doğruladı.Saharuk ayırca, "Kiev'in enerji hacmi eski haline gelene kadar elektriği iki-üç saatliğine açacağız. Kentin yüzde 30'u elektriğe ulaşıyor" dedi.
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063141817_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0617c39d147b5e2d97a29bdfac1c0160.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiev, elektrik, elektrik kesintisi, ukrayna, ukrayna krizi
kiev, elektrik, elektrik kesintisi, ukrayna, ukrayna krizi
'Kiev'de elektrik iki üç saatliğine geri gelecek'
Abone ol
Ukraynalı enerji şirketi DTEK İcra Direktörü Dmytro Saharuk, Kiev'de elektriğin sadece iki-üç saatliğine geri getirileceğini söyledi.
Saharuk, katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada Kiev askeri yönetiminin şu anda kentin yaklaşık yüzde 70'inde elektrik bulunmadığına dair raporlarını doğruladı.
Saharuk ayırca, "Kiev'in enerji hacmi eski haline gelene kadar elektriği iki-üç saatliğine açacağız. Kentin yüzde 30'u elektriğe ulaşıyor" dedi.