https://sputniknews.com.tr/20221124/kamu-basdenetcisi-malkoc-su-anda-dunyadaki-gelismeler-yeniden-turkiyeyi-one-cikariyor-1063779608.html

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Şu anda dünyadaki gelişmeler yeniden Türkiye'yi öne çıkarıyor

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Şu anda dünyadaki gelişmeler yeniden Türkiye'yi öne çıkarıyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'yi öne çıkardığını söyleyerek, "O açıdan 21. yüzyıl için devlet büyüklerimiz, devlet başkanımız... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T02:33+0300

2022-11-24T02:33+0300

2022-11-24T02:38+0300

türkiye

elazığ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063778944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9936ef91b8eacb651f379d666d9665fb.jpg

Kamu Denetçiliği Kurumu'nca düzenlenen 'Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor' konulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Malkoç, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programındaki konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gençlere çok önem verdiklerini, özellikle 8 milyon üniversite öğrencisinin arasında hem haklarını tanıtmak hem de hak arama yollarını öğrenmeleri için öğrenci toplulukları oluşturduklarını ve üniversitelerde konferans verdiklerini söyledi.Türkiye'nin deprem ve enerji kuşağının yanında kritik bir coğrafyada bulunduğunu, dünyada her gelişmeden bu coğrafyanın da etkilendiğini belirten Malkoç, son yıllarda yürütülen çalışmalarla depreme karşı alınan tedbirlerin bundan sonra daha iyi olacağını ifade etti.Türklerin Osmanlı Devleti ile 600 yıl boyunca Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan Ortadoğu'ya kadar adalet dağıttığını ve hiçbir milletin dinine, diline ve kıyafetine karışmadığını söyleyen Malkoç, şöyle devam etti:Programda, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da birer konuşma yaptı.Kentteki temasları kapsamında Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı da ziyaret eden Malkoç, Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferansa da katıldı.Kurumunun amaç ve çalışmaları hakkında bilgi veren Malkoç, Türkiye'nin 2023 hedeflerini anlattı.Malkoç, kentteki temasları kapsamında ayrıca Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile Elazığ Baro Başkanı Melih Efe'yi de ziyaret etti

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elazığ