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https://sputniknews.com.tr/20221124/james-webb-teleskobu-bir-otegezegenin-atmosferini-ayrintili-olarak-goruntuledi-1063778267.html
James Webb Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi
James Webb Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T01:14+0300
2022-11-24T01:14+0300
dünya
james webb uzay teleskobu
abd
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
ötegezegen
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NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi.Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu.26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirlenmişti.Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde.NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.
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james webb uzay teleskobu, abd, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ötegezegen
james webb uzay teleskobu, abd, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ötegezegen

James Webb Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi

01:14 24.11.2022
© NASAABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© NASA
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi.
NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.
James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi.
Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu.
26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirlenmişti.
Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde.
NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.
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