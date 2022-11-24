https://sputniknews.com.tr/20221124/izmirdeki-darbe-girisimi-davasinda-yeniden-yargilamada-karar-1063810687.html

İzmir'deki darbe girişimi davasında yeniden yargılamada karar

İzmir'deki darbe girişimi davasında yeniden yargılamada karar

İzmir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada bir kısım sanıklar hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T21:27+0300

2022-11-24T21:27+0300

2022-11-24T21:27+0300

türkiye

15 temmuz darbe girişimi

darbe

darbe girişimi

türkiye

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İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar masum olduklarını, darbe kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı.Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, aralarında eski tümgeneraller Ahmet Cural'ın da bulunduğu 22 sanığın cezalarını 7 yıl 6 ay ila 10 yıla düşürdü.Heyet, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın cezasını "silahlı terör örgütüne üye olma" suçuna çevirerek 7 yıl 6 ay ila 11 yıl 3 ay arasında hapse düşürdü.Ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan 1 sanığa, cezasını "örgüte yardım" suçuna çevirerek 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.Ceza Muhakemesi Kanunu 216. maddesine aykırı davranıldığı gerekçesiyle haklarındaki kararın bozulmasına karar verilen aralarında eski tümgeneral Memduh Hakbilen, eski tuğgeneral Veyis Savaş, eski tuğamiral Yaşar Çamur'un da bulunduğu 46 sanıkla ilgili hüküm tekrar edilerek "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldı.Heyet, 1 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasına indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi.Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ile "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise yine aynı ceza olan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Heyet, hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.Ne olmuştu?İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada kararını açıklamıştı.Heyet, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Geri kalan sanıklar da 7 yıl 6 ay ila 20 yıl arasında cezalara çarptırılmıştı. Mahkeme 145 sanığın dosyasını da ayırmıştı.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, karara çıkan dosyayı inceleyip istinaf başvurularını reddetmişti.Tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, bir kısım sanıklar hakkındaki kararın bozulması yönünde hüküm vermişti.

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15 temmuz darbe girişimi, darbe, darbe girişimi, türkiye