https://sputniknews.com.tr/20221124/isvecte-casusluk-yasasi-kritik-bilgileri-ifsa-edenler-4-yila-kadar-hapisle-yargilanacak-1063807225.html
İsveç'te 'casusluk' yasası: Kritik bilgileri ifşa edenler 4 yıla kadar hapisle yargılanacak
İsveç'te 'casusluk' yasası: Kritik bilgileri ifşa edenler 4 yıla kadar hapisle yargılanacak
İsveç parlamentosu, polisin ilgili güvenlik ihlalleri durumunda gazetecileri soruşturmasına izin veren casusluk yasasının genişletilmesini kabul etti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
2022-11-24T19:47+0300
dünya
isveç
parlamento
yargılama
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İsveç parlamentosu, polisin 'İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar verebilecek türde' gizli bilgileri ifşa etmeleri halinde gazetecileri, yayıncıları ve ifşaatçıları soruşturmasına izin veren büyük bir casusluk yasasının genişletmesini kabul etti.Bu tür 'zarar verici' bilgileri ifşa etmekten suçlu bulunan gazeteciler, yayıncılar veya ifşaatçılar, yeni yasaya göre dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.Genişletme, İsveç halkının NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği hakkında öğrendikleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.Yasayla birlikte, örneğin İsveç'te ABD ve NATO'nun herhangi bir suçunu ifşa etmek de 'başka bir devletle ilişkileri bozmak' suçundan suçlanabilecek.
isveç
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MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, parlamento, yargılama
isveç, parlamento, yargılama
İsveç'te 'casusluk' yasası: Kritik bilgileri ifşa edenler 4 yıla kadar hapisle yargılanacak
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İsveç parlamentosu, polisin ilgili güvenlik ihlalleri durumunda gazetecileri soruşturmasına izin veren casusluk yasasının genişletilmesini kabul etti.
İsveç parlamentosu, polisin 'İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar verebilecek türde' gizli bilgileri ifşa etmeleri halinde gazetecileri, yayıncıları ve ifşaatçıları soruşturmasına izin veren büyük bir casusluk yasasının genişletmesini kabul etti.
Bu tür 'zarar verici' bilgileri ifşa etmekten suçlu bulunan gazeteciler, yayıncılar veya ifşaatçılar, yeni yasaya göre dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Genişletme, İsveç halkının NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği hakkında öğrendikleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.
Yasayla birlikte, örneğin İsveç'te ABD ve NATO'nun herhangi bir suçunu ifşa etmek de 'başka bir devletle ilişkileri bozmak' suçundan suçlanabilecek.